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彰化衛生局揪出確診卻遭調查　羅智強：陳時中容不下吹哨者？

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▲▼衛福部長陳時中回應樂生施工爭議。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部長陳時中。（資料照／記者洪巧藍攝）

記者黃巈禾／台北報導

彰化衛生局「逆時中」，意外發現一名從美國訪台的無症狀少年確診（案485），指揮官陳時中卻下令要政風單位進行調查。對此，國民黨台北市議員羅智強痛批，這和共產黨對待新冠肺炎吹哨人李文亮，有什麼差別？

中央流行疫情指揮中心17日公布國內新增1名10多歲長住美國的本國籍少年（案485）。個案在彰化縣居家檢疫期間並未出現症狀卻被採檢確診，和過往程序不符，指揮中心發言人莊人祥18日表示，指揮官陳時中昨已下令政風單位針對衛生局正式進行調查。彰化縣衛生局長葉彥伯表示，一切尊重指揮中心決定。

▲衛生局長葉彥伯對萬人檢測血清有陽性中和抗體，表示恭喜。（圖／ETtoday資料照）

▲衛生局長葉彥伯。（資料照／ETtoday資料照）

針對彰化縣衛生局被下令政風，羅智強19日在臉書表示，「彰化縣揪出確診，陳時中竟下令政風調查」，擔任彰化縣衛生局長已16年的葉彥伯，是全台最資深的衛生局長，也是唯一的兼具醫師身分公衛博士局長，歷經彰化縣4任藍綠縣長，均受到重用。

羅智強指出，在新冠肺炎疫情爆發後，彰化縣超前部署，與台大公衛學院合辦萬人血清抗體檢測，均獲甚高評價，沒想到在針對居家檢疫者採檢「逆時中」，防疫指揮官陳時中竟下令交由政風單位調查，「好大官威，陳時中什麼時候成了共產黨，竟容不下台灣版的李文亮」。

羅智強提到，葉彥伯是地方防疫首長，為地方把關防疫是天職，超前部署，與專業的台大公衛學院辦萬人血清抗體檢測，這是恪盡職分，竟然「被政風」，這和共產黨對待新冠肺炎吹哨人李文亮，有什麼差別？「葉彥伯局長，加油！我們都挺你！」

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