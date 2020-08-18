快訊／江啟臣領銜發動「公投綁大選」公投案　即日啟動連署

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席江啟臣18日以領銜人角色提出「公投綁大選」公投案，革實院長羅智強為行動執行長，即日啟動連署。江啟臣表示，民進黨從2016年上台後，在國會多數暴力，人民聲音無法伸張，這突顯了「直接民主」的重要性，也是過去在野的民進黨一向主張的價值，但再次執政後的民進黨大開倒車，再次修法讓公投脫鉤大選，大幅降低投票率又無配套措施，正式從鳥籠升級為鐵籠，直接沒收公民權利。





▲江啟臣出席「還我公投行動」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

江啟臣提出公投綁大選的三大理由，包含提高投票率，讓公投能過關，提高民主正當性，也能大幅降低行政成本，以及促進多元討論且讓政治人物無從閃躲。

江啟臣表示，2017年公投法修法，規定「公投應綁大選」，當時蔡英文總統說「打破鳥籠，還權於民，這是人民作主的歷史時刻」，結果蔡總統只讓人民作主一年半的時間，之後就變成「民進黨作主」。民進黨上台後，只因為2018年公投結果不如己意，就沒收公投，甚至是從「鳥龍公投」變到「鐵籠公投」。違背自己爭取30多年的價值，傷害人民的權益。

江啟臣解釋，面對這樣的民主危機，國民黨提出公投案，主文是「公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行」，由他親自擔任領銜人。

江啟臣說，民進黨執政的4年多來看到民進黨在國會多數暴力、行政擴權、監察人是提名濫權，嚴重破壞權力分立，更不用談五權集中對民主造成的傷害，除了國民黨一一踢爆的貪腐案外，民進黨一黨獨大的態勢越來越明顯，對於人民權利、言論自由的保障傷害越來越大，無所不用其極的擴大傷害。

江啟臣說，立法院在106年好不容易修法通過公投法，解套鳥籠公投，結果民進黨一發覺事態不對，開始用黨意凌駕民意，在立院偷渡逕付二讀方式，再度修改公投法，沒收人民權利，台灣民主直接民權無法得到聲張，從鳥籠升級到鐵籠，當初修法通過時，記得蔡英文12月12日說「打破鳥籠還權於民，這是人民作主的時刻」，沒想到最後變成「民進黨做主」，格外諷刺。

江啟臣表示，面對民主危機，國民黨提出公投案，主文「你是否同意公民投票案共告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票英語該選舉同日舉行？」，簡言之，就是公投綁大選，回到106年12月12日立法院所通過的條文，將向中選會正式提出，把民權、民主拿回人民手中，打破鐵籠，讓公投能夠真正回到人民手中行使。





▲江啟臣簽署第一份連署書。（圖／記者屠惠剛攝）

羅智強表示，「打破鳥籠，還權於民」這句話是蔡英文說的，國民黨今天要把這句話還給蔡英文，同樣的，陳其邁曾說，「國民黨視公投綁大選為洪水猛獸，全世界所有民主國家都是公投綁大選」，民進黨今天卻閹割、活埋公投。

羅智強說，蔡同榮、林義雄一生將公投視為職志，這樣的價值，卻被現在的民進黨踐踏，林義雄一定想不到，民進黨執政後，只因為2018公投結果不如意，一手閹割公投權力。人民不能坐視民進黨一黨獨大，連公投權都被剝奪。民進黨不要以為大家會忘記他們說的話，民進黨多年來主張的公投綁大選，如今卻大開倒車，今天國民黨提出公投案，將會走上街頭街講、座談、連署，就是希望2021年8月28可以通過，恢復綁大選，喚起台灣的民主聲。

羅智強表示，公投不綁大選造成低投票率，花費倍數的高成本經費，更讓民生重要議題上，民意無法聲張，等同公投全被回收，若國民黨提出的公投法可以順利通過，在2022、2024民意就能實現，落實還權於民、直接民權的理想。

提案「理由書」全文

一、為什麼公投應該綁大選？

現行法「專設公投日」會降低投票率，不符合我國民主文化。公投綁大選才能提高投票率，讓公民充分參與，形塑高民主素養、深度審議思辨的公民社會！

公投綁大選絕對是利大於弊，不但能讓公投更具民主正當性，更能大幅降低行政成本，還得促進民主討論，迫使候選人必須回應公眾關心的議題。

1.提高投票率，讓公投能過關，提高民主正當性

公投與大選分開，使得公投投票日當天，人民「僅僅」針對公投案去投票，投票率必然很低。舉例來說，2008年11月，高雄市沒有綁大選的「降低國中小班級人數」公投案。雖然有90%的投票民眾支持小班制，但因投票率不到6%，遭依法宣告否決。這顯示了，沒有綁大選的「孤立公投」，難以激起民眾的投票興趣，公投勢必難產。

此外，在低投票率的情形下，公投即使勉強通過，結果也將缺乏代表性。試問，一個投票率只有1/4的公投，憑什麼壓過代議政治下，立法院所做的決定？若產生正當性低的公投結果，完全不符合「直接民主」的精神。民進黨修法強迫公投與大選脫鉤，是惡質制度造成的民主倒退、毀憲亂政，貶低憲法保障人民的創制，複決權。

2.大幅降低行政成本

初估全國性公民投票若單獨辦理，約需8億5700萬元。但若與九合一大選合併辦理，經費僅需1億4500萬元。

六倍的經費差距，換來的卻是低投票率和無人關心的直接民主！如此荒謬的修法，人民，政府，以及公民團體三輸的慘況，讓人嘆為觀止，百思不得其解民進黨的邏輯。

3.促進多元討論且讓政治人物無從閃躲

台灣政局囿於中國因素，選民焦點時常過度集中於兩岸政經。公投不但能激起公民社會中，多樣議題的討論和交鋒，更得迫使政治人物必須回應民眾直接關注的議題，無從迴避。2018年地方大選就是最好的例子，國民兩黨等主要候選人在以核養綠、同婚、核食等，都有清楚的表態。

反之，公投不綁大選，民眾參與率低，通過可能性低，公民團體根本沒有動機去發動。缺少一般民眾參與、公民團體提案宣傳、以及政治人物重視的公投，只會越來越不被重視，讓我國的公民意識又被關回鐵籠。

二、滿嘴民主卻獨排公投，民進黨搞得人民好亂

從2004年開始，民進黨就大力宣揚公投「台灣第一次，世界都在看」，而且極力堅持「公投綁大選」。而台灣至今舉辦過全國性公投，無論是否過關，也都是與全國性大選同日舉行。

2017年12月12日，當時還是立委的陳其邁諷刺國民黨「視公投綁大選如洪水猛獸」，說「全世界所有公投幾乎都是綁大選」。可見，從2004年到2018年，「公投綁大選」都是民進黨的主張。

當年贊同公投綁大選的民進黨大德，蔡英文、陳其邁、賴清德、柯建銘等，現在都是民進黨的核心人物。我們不禁好奇，連基本原則都可以拋棄，公投擺明成了民進黨的政治工具。在野靠炒公投起家，全面執政又把公投送入鐵籠，利用低投票率的方式送終公投，就是在為自己獨裁腐敗鋪路！

三、本案通過，2022年就應該公投綁大選

我們的訴求非常簡單，要求政府按照民進黨2017年提出的《公民投票法》修正案，復原《公投法》第23條。我們敬佩、欣賞民進黨兩年前「打破鳥籠公投」，要求公投「應」綁大選的初衷和道德高度，故在此集結公民，一同提醒民進黨「莫忘初衷」。



人民想必非常困惑，現在要違逆世界潮流的、害怕選舉會「亂掉」的、憂心政客操弄公投的、視公投綁大選如洪水猛獸的，好像都是民進黨呢！



我們很贊成民進黨2017年修改的版本，也覺得當年的民進黨很有道理。我們深切相信2017年的條文毫無爭議，完全無法理解何以民進黨對自己先前強烈要求的法案如此抗拒？



這次我們針對《公投法》所提出的創制案，我們呼籲，以前那個愛護公投，支持民主的民進黨應該一起支持。如同所述，如此公投才具有意義、有更高投票率。而且本次創制的條文非常簡單，就是之前曾經實施的2017年版本，沒有拖延之必要。



有鑑於此，本公投案通過後，政府就應該依據《公投法》第三十條第一項第 2 款規定，立即提案至立法院審議。甚至，不需要等待法條所說的「三個月內研擬」以及「下一會期審議完畢」。拿出政府在制定「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」的神速，不到一個月就可以完成立法修正。如此，相關民間團體就可以開始進行與2022年地方大選共同舉辦的公投案。

四、2022 年公投願景

2018年實屬我國公投最盛、直接民主最為綻放的一年。該年共有10項公投案，其中有7案通過。與之前的公投相比，2018年的投票率高出許多。這是人民第一次飛出鳥籠，看見百花齊放的公投。享受過自由天空的鳥兒，又怎會甘於被人眷養？

2019年，則是公投法最灰暗的一年。執政黨眼見公投對己不利，便主導修法，試圖將公投重新鎖進鳥籠。將公投與大選強制分開，除了恣意揮霍公帑，更是希冀於以低投票率送終公投，逃避民主監督。

但當我們認真檢視近年來執政黨對於政策其實常與民意相違背，正是需要透過公投展現民意之時。綜觀大眾所關注的反對廢除死刑、推動不在籍投票、放寬安樂死、拒絕關說司法等，皆需要大眾透過手中的選票去告訴執政者：「請聽到我們的聲音，因為這才是我國人民真正想要的！」

▲行動執行長羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）