布拉格市長月底2訪台灣：強化與台北關係　促進兩國交流

▲捷克首都布拉格市長賀瑞普即將訪台。（圖／翻攝臉書「Zdeněk Hřib - primátor Prahy」）

文／中央社記者林育立柏林26日專電

捷克首都布拉格市長賀瑞普加入參議院議長維特齊率領的代表團，將在本月底二度造訪台灣。賀瑞普說，此行主要目的是強化與姐妹市台北市的關係，並促進兩國在科技等領域的交流。

賀瑞普（Zdeněk Hřib）接受中央社記者訪問時，對能隨參院代表團再度訪問台灣感到非常榮幸。他說，這次出訪台灣，一方面可延續去年3月以市長身分第一次訪台的成果，另一方面也是對台北市長柯文哲年初訪問布拉格的回訪。

賀瑞普表示，布拉格與台北是姐妹市，共享自由民主和永續發展的價值，雙方在經濟和文化領域有許多合作的機會。這次台灣行的第一優先是強化布拉格與台北的關係，他因此非常期待會晤台北市的代表，並感謝台北捐給布拉格醫院的醫療器材。

賀瑞普指出，台灣尤其在科技領域能給捷克很多靈感。身為布拉格市長，他相信自己能與訪團成員分享許多與台灣交往的正面經驗，並促進兩國在人工智慧和永續發展等領域的交流。

應立法院長游錫堃邀請，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）即將在29日搭乘華航包機訪問台灣，訪團成員包括政治、企業、學術、文化界代表約90人。

按照捷克憲法，參議院議長的位階僅次於總統。這是捷克1989年轉型為民主國家以來最高層級的訪台代表團，象徵台灣在歐洲的外交突破。