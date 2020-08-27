彰化萬人血清報告今出爐！　前疾管局副局長「曝數字」預言四贏

記者黃翊婷／綜合報導

彰化萬人血清調查報告將在今日（27日）公開說明，疾管局前副局長施文儀26日晚間在臉書PO文預言，希望解封結果為「四贏」，接觸者陽性率大於居家檢疫者，醫護人員也沒有潛在感染案例，「這是我的推測與期待。」

▲彰化萬人血清事件引發許多爭議。（圖／ETtoday資料照）

彰化萬人血清調查掀起全台正反意見熱議，原本排定25日進行期中報告，但由於尚未經過同儕審查遭暫停喊卡，相關研究是否通過倫理審查（IRB）也遭到質疑、檢舉，後續衛福部已展開調查。而研究單位26日中午發布採訪通知，公布27日上午將進行研究說明會，包含台大公衛教授詹長權、彰化縣衛生局長葉彥伯、指揮中心發言人莊人祥三方皆會出席。

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對此，施文儀率先在臉書PO出個人的預測結果，「期待四大高風險族群結果是確診者百分百陽性，接觸者陽性率大於居家檢疫者，居家檢疫者約萬分之七（1／1400），醫護人員無人潛在感染」，當然這只是他的推測與期待，指揮中心防疫有成、研究有貢獻、醫護人員防護到位、人民幸福，就是「四贏」的誕生。

▲施文儀提前一晚預測調查結果。（圖／翻攝自Facebook／施文儀）

不過，大部分民眾對於萬人血清調查報告仍有許多擔憂。衛福部醫事司司長石崇良曾針對倫理審查調查的部分進行說明，他提到，已經在24日發文要求研究單位把計畫書、IRB同意文件、受試者同意書等資料送至衛福部，27日為最後期限，如果真的違反規定，可能處分包含處以罰鍰、中止研究需暫停補件、或者終止研究。

至於是否可以公開說明，石崇良表示，依據《人體研究法》規範，涉及新藥、新醫療技術、器材開發的人體試驗有要求必須結案才能對外發表，而彰化血清研究屬於僅涉及人體資料的人體研究，並未嚴格限制未結案前不得對外發表。