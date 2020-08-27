解答男性「清槍」一週幾次最剛好！理科太太看澳洲數據倒抽一口氣

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

伴侶之間提高性生活的頻率會比較快樂嗎？YouTuber理科太太（陳映彤）上週公開一部影片，幫大家解答每週性行為的次數與男性精蟲健康等問題，她坦言，在查資料的時候被一份澳洲研究嚇到，甚至忍不住倒抽一口氣，「讓我們用一秒鐘讚嘆一下澳洲男人的體力。」

理科太太提到，曾有研究團隊找來3萬多名美國人進行調查，發現一週一次性生活的伴侶擁有最快樂的關係，那些號稱一週2到7次的人反而沒有比較開心，但如果一週小於一次，可能也代表雙方關係有些警訊，不過，這只是一項參考指標，畢竟性生活很需要時間和注意力，只要雙方合意且都能接受，次數其實也沒有那麼重要。

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▲理科太太分享伴侶之間的性生活次數與感情好不好是否有關聯。（示意圖／記者陳俊宏攝）

另外，理科太太也分享在哈佛醫學院健康出版文章上看到資訊，雖然攝護腺癌的成因未知，但男性每月射精超過21次，得到攝護腺癌的比例比每月4.7次的低了31％，而澳洲科學家也發現，每週射精4.6至7次的男性，在70歲前得到攝護腺癌的比例比每週2.3次的男性少了36％，「我不得不承認，我當時看到這個數據的時候，有倒抽一口氣」，畢竟單位一個是用月、一個是用週，「讓我們用一秒鐘讚嘆一下澳洲男人的體力。」

最後理科太太建議，如果男性想讓精蟲保持健康，就要避免把手機放在褲子口袋，或者不要把筆電放在大腿上使用，最好也避免穿太緊的褲子、騎腳踏車等等，調整生活型態、營養均衡、每週運動，就能讓自己變得更健康。