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平台外送崛起創商機卻成「社會議論」　Youtuber提5差異籲：職業才沒有貴賤

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▲▼ foodpanda

▲Youtuber「蒟蒻講幹話」分析外送員5大生存指南，希望大家能互相體諒因為「職業不分貴賤」。（圖／翻攝自影片）

消費中心／綜合報導

近年來外送平台興起，讓用餐上增添許多選擇，也創造出更多全新型態的商機。但越來越多的人選擇投身當外送員後，也讓許多問題慢慢浮現，讓外送平台屢屢成為討論話題。對此Youtuber「蒟蒻講幹話」（下簡稱蒟蒻）就提出外送員5大生存指南，要告訴大家「職業無分貴賤，請尊重彼此。」

蒟蒻先從外送員的歷史脈絡講起，早期店家全都是一條龍服務，從點餐、送餐到收費，在外送平台的引進後打破的低消、外送區域的界線，替消費者創造出全新型態的選擇，對店家而言儘管利潤較少，但薄利多銷甚至能提升知名度，對雙方都是雙贏，因此有了「平台外送員」的職業出現。

▲▼ foodpanda

跟傳統外送員固定時薪+少量抽成比起（一單約10元），平台外送員全部依靠「單數」決定薪水，時間自由但依靠努力決定身價，而且只要沒有送餐，就沒有任何收入，因此「分秒必爭」成為平台外送員要學會面對的課題，只要要多爬樓梯、路途遙遠或是客戶地址填錯，就會讓平台外送員的收入跟著減少，因此有些外送員會當面跟客戶抱怨他們的缺失，產生許多消費糾紛。

接著蒟蒻更提出兩種外送員的「5大差別」，第一個是「罰單問題」，傳統外送員違規罰單會由公司買單（例如家門口是紅線等），他們就認為反正客戶至上而且公司負責，那根本沒關係。反之平台外送員全部都要自行吸收，只要被開一張罰單一整天就像是在做白工，遇到市中心、有紅線、警察多的地方，客戶又死不願意自己下來領取，就非常容易「惡言相向」。

▼平台外送員因為是以單數決定薪水，必須要「分秒必爭」才能賺大錢，因此衍生不少問題。

▲▼ foodpanda

第二個則是「油錢、維修費」，像是傳統外送員通常都會使用公司配車，平台外送員則是要自己承擔，如果今天消費者住很遠，路途又崎嶇不平車子上下跳動讓避震器損壞，這些都必須默默吞下來，自然送餐到門口不會有好臉色。第三點是難避免的「出車禍」，傳統外送員只要人無大礙，出事時消耗的時間都算在固定時薪內，蒟蒻說「說句難聽點，就是躺著都能賺」，但平台外送員則是分秒必爭，除了接下來大半天都被耗在處理車禍糾紛上，車輛損壞的費用還要看對方願不願意賠償。

第四、五點則是「熟悉度」，傳統外送員只需要送自家的餐點，對品項一定十分了解，可能哪樣餐點沒有放進來能幫忙檢查，但對於平台外送員來說，要取餐的店家那麼多，根本很難一一檢查，當送到消費者面前卻發現漏餐點時，就很容易產生糾紛。最後一點，也會歸到服務範圍上，平台外送員一天會到的社區太多，每個社區都有不同規定，甚至再加上「送到門前」就要花很多時間，一但碰到口氣不好的警衛跟外送員吵架，外送員就會隨之將心情反應在臉上送餐給客人，客人就會覺得莫名受氣，惡性循環因此產生。

▼有許多消費者連自家地址都會填錯，根本當外送員是神。

▲▼ foodpanda

在這五個差異之下，蒟蒻認為消費者應該要去了解平台外送員的辛苦，除非自己因為身體、家裡關係不能親自去拿餐點，要不然就應該在外送員要到時主動取餐，將零錢準備好，也千萬不要把外送員當便利商店一樣，丟千元大鈔要別人找開，甚至自己也要「做好功課」，別連自家的住址都填錯，光是一段填成七段、217號寫成712號都會大大增加外送員困擾，有時候他們只是想抱怨一下就一言不合大罵「我要客訴你」，加深雙方的對立。

反之，平台外送員也要有屬於自己的職業道德，像是要排隊領餐就耐心等候、塞車時不要搶快，消費者有填樓層就乖乖上樓，不要永遠都為了「分秒必爭」，增加用路人的危險、或是為了搶快把湯灑出來、比薩弄歪，沒有任何喜歡領餐時看到的就是外送員的臭臉、歪掉的餐點。

最後他給出自己的建議：「職業沒有貴賤，必須站在別人角度思考」，才會知道他人背後的動機。影片發布後，網友紛紛留言「以後要做五星客人」、「一定會到門口領餐」，也有不少外送員留言說「太中肯」、「外送員真的超辛苦，希望大家不要為難外送員」。

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