睡衣妹拿外送！女熊貓沒錢找「900個10元妳可以？」　錄影公審反被逼關版

▲女網友不滿熊貓女外送員沒錢可以找錄影PO網公審。（圖／翻攝自Facebook／靠北熊貓2.0，下同）

記者葉國吏／綜合報導

美食外送平台深受許多人愛用，不過有一位女網友因不滿foodpanda女外送員態度惡劣，錄影PO網想要公審，沒想到卻意外引火上身，反被眾多網友攻訐最後關版。

臉書粉絲專頁「靠北熊貓 2.0」26日晚間PO出一段影片，影片中可以看到一位女熊貓外送員，對著錄影女網友解釋沒有不高興，2人在1分18秒的影片中疑似為了找零錢問題起爭執。粉專小編在底下補充女網友發文截圖，解釋影片錄影原因。

原來是因為女網友拿著千元大鈔付款，但女外送員沒有零錢可找，要求女網友是否可以穿睡衣進門拿？或是到鄰近店家兌換零錢？但女網友說「我穿睡衣不太方便」，女熊貓員則說「如果客人每個都是大張的我們做熊貓的就算換5000元也來不及找」，也提出到夾娃娃機店換零錢，但有９００多個１０元銅板「妳可以接受？」

▲女網友發文要求該外送員跟她道歉，最後臉書關閉。

最後女網友不滿錄影拍下女熊貓員與她爭吵的過程，並說「我也不想做這種事情，妳如果看看到這個影片，希望妳跟我道歉，因為妳真的很囂張。」不過影片一出其他網友看法不太一致。

有人對於女網友的行為表示贊同，留言「這樣的外送員不被投訴很難，而且有些人沒車總不可能叫客人自己用走的去換零錢吧」、「專業一點好嗎？沒零錢不會換喔 如果要當場拿客人錢去換也請態度好點 專業一點好嗎有職業道德點」。

不過也有人對女網友行為不以為然，表示「這客人真的奧客 小心了 奧客會穿睡衣出門嚇人」、「辛苦了熊貓，還要被這個客人酸真的是」、「每個都像女主角一樣，不就身上要帶幾萬元來找錢，明知道自己叫的東西才幾十元，家裡隨便翻也有，給別人方便就是給自己方便！」目前該女網友臉書已經關閉。