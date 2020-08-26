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羈押期滿出來續施暴　警掃蕩...台南「陸橋幫」併軌8人落網

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▲台南市麻豆警分局由台南地檢署檢察官指揮，兵分多路破獲橫行地方之暴力組織「陸橋幫」，查獲以26歲主嫌羅姓男子等8人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲檢警兵分多路破獲「陸橋幫」，查獲26歲主嫌羅姓男子等8人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市麻豆警分局25日由台南地檢署檢察官指揮，兵分多路在官田、將軍及新化等地區破獲橫行地方之暴力組織「陸橋幫」，查獲以26歲主嫌羅姓男子及「陸橋幫」犯罪集團共犯共8人，全案訊後依違反組織犯罪條例、殺人未遂、傷害、聚眾鬥毆、毀損、強制、恐嚇及公共危險等罪嫌送辦。

▲台南市麻豆警分局由台南地檢署檢察官指揮，兵分多路破獲橫行地方之暴力組織「陸橋幫」，查獲以26歲主嫌羅姓男子等8人。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市麻豆警分局由台南地檢署檢察官指揮，兵分多路破獲橫行地方之暴力組織「陸橋幫」，查獲以26歲主嫌羅姓男子等8人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，羅姓男子所率領之「路橋幫」，2019年10月才因涉犯多起傷害、恐嚇、妨害自由、聚眾滋事等罪行，由麻豆警分局依違反組織犯罪條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦，並羈押至2020年2月。

▲台南市麻豆警分局由台南地檢署檢察官指揮，兵分多路破獲橫行地方之暴力組織「陸橋幫」，查獲以26歲主嫌羅姓男子等8人。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市麻豆警分局由台南地檢署檢察官指揮，兵分多路破獲橫行地方之暴力組織「陸橋幫」，查獲以26歲主嫌羅姓男子等8人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

沒想羅嫌等人羈押期滿釋放後，仍不知悔改，於2020年4月起，在官田、下營、柳營及北區等地率眾犯下多起聚眾鬥毆、傷害、恐嚇、毀損及公共危險等犯行。今年6月，因其黨羽與某花店老闆有金錢借貸糾紛，一言不合下，竟率眾至店內砸毀門窗、監視器螢幕等財物，隔日又再次前往花店砸毀鐵門、電錶等物品，數日後又將花店員工毆打成傷，復於數周後前往花店老闆住家砸毀大門、玻璃等財物，行徑十分猖狂，嚴重影響地區治安。

▲台南市麻豆警分局由台南地檢署檢察官指揮，兵分多路破獲橫行地方之暴力組織「陸橋幫」，查獲以26歲主嫌羅姓男子等8人。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市麻豆警分局由台南地檢署檢察官指揮，兵分多路破獲橫行地方之暴力組織「陸橋幫」，查獲以26歲主嫌羅姓男子等8人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆警方組成專案小組，25日配合掃黑專案行動，在檢察官指揮下，會同新營分局、第五分局及刑大偵一隊強勢掃蕩，逮捕羅男及幫眾共8人到案，查扣空氣手槍2支、球棒2支、鐵棒1支、藍波刀2支、短刀1支等證物，消弭幫派囂張氣焰。

▲台南市麻豆警分局由台南地檢署檢察官指揮，兵分多路破獲橫行地方之暴力組織「陸橋幫」，查獲以26歲主嫌羅姓男子等8人。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市麻豆警分局由台南地檢署檢察官指揮，兵分多路破獲橫行地方之暴力組織「陸橋幫」，查獲以26歲主嫌羅姓男子等8人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆警分局長洪頂力表示，青少年在同儕效應下，極易被誘加入幫派，一時失足，則抱憾終生，為保護青少年及維護社會治安，再次重申警方掃黑之堅定決心，全力杜絕幫派勢力及街頭暴力，以保障民眾安全，營造安居樂業的生活環境。

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