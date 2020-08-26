台南仁德、南區豪雨成災　4處道路8座橋梁封閉

▲台南市強降雨造成部分道路與橋樑封閉，市府請民眾注意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市26日0時至12時20分累積總雨量為仁德區220mm及南區219mm為最高，另善化、新市及永康區亦為累積雨量200mm以上，豪雨最大時雨量為仁德區75mm，最大10分鐘雨量為永康區21.5mm，市府指出豪雨災情多位於仁德區，在2時至5時仁德測站測得雨量約140mm，已達豪雨等級，為致災主因。

台南市政府指出，目前對流狀況雲系移至內陸後有減弱趨勢，未來1小時仍有降雨機會，但強降雨風險暫時降低，持續監控中。截至12時20分止，已有永康分洪站、永康站等43站起抽，總抽水量約為543萬噸。目前有土庫抽水站、永康抽水站等34站抽水中。

截至12時20分止，通報災情共有27處，目前除了仁德區保安路一段潭稅橋嘉南藥專往三甲里,田厝里及豐榮農路往三舍里台鐵涵洞 2處封路車輛無法通行外，其餘車輛皆可通行。

過水路橋橋梁封閉情形：1、永康區：鹽水溪過水便橋（會封到汛期結束）；2、新市區：潭永橋、崙頂2號橋、南175虎山道路過水橋、下甲橋；3、新化區：台39北勢橋；4、歸仁區：中路橋；仁德區：保安路潭稅陸橋。

台南市目前道路道路封閉情形：1、仁德區：仁德區各抽水站（機）運作正常，積水已漸消退。台一線北上機車迴轉道封路、民安路97巷封路、86快速道路下便道接近上崙排水路段封路、中正路往仁德火車站方向：水未退，小客車尚可通行、德糖路民安路口：機車道放交通錐、崑崙街151線涵洞：兩旁機車道放交通錐。新市區：三舍椰樹腳涵洞封閉；東區：高速一街積水至內側車道，車輛尚能通行。截至8月26日下午1時止，計有4處道路封閉，8座橋梁封閉。

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