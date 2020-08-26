台南新化暴雨水深1公尺民眾不聽勸阻硬闖拋錨　警冒雨推車助脫困

▲新化分局新化派出所員，協助駕車不聽勸阻硬闖拋錨在水中的民眾人車脫困。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市26日一夜暴雨！新化地區累計雨量更是驚人，新化區南175道路清晨在太平里往新市區潭頂里路段交界處，蹦溝溪水暴漲，路面被淹沒水深及膝，最深處達1公尺，新化分局新化派出所員趕往警戒，有一民眾駕車不聽勸阻硬闖結果拋錨在水中，員警王智樑、湯育衡協助推車才脫困。

警方說，淹水位置是在新化南175道路崩溝橋前，是新市地區往新化方向的捷徑，但因地勢低漥，每逢豪大雨或急降雨宣洩不及，溪水暴漲就易發生道路淹沒成河，今天上午7點40分許正是上班的時間，不少人經過才發現道路淹沒了，紛紛改道，但也有人硬闖，水位最深的地方估有1公尺，汽車就拋錨熄火。

新化員警指出，當時高喊不要過來但汽車駕駛還是硬闖！前往處理員警說，車輛是由西往東（新市往新化方向），他高喊水太深了不要過來，但駕駛回說沒有問題要慢慢開，結果一半就熄火了，他前往處理時有穿雨鞋，就趕快蹽水下去，與另一民眾協助推車脫困。員警表示，當地排水系統還不錯，但只要豪大雨就可能淹水，駕駛要注意。

新化警分局長許芳毅表示，25日起新化地區下起豪大雨，部分路段淹水，派出所員警獲報後立即拉起封鎖線管制，避免民眾涉水造成危險，且發揮為民服務精神，徒手推拋錨車輛離開積水現場，維護民眾安全，視民如親事蹟，殊值同仁表率，新化分局會利用集會機會，公開表揚。

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