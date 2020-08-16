花蓮美崙溪畔日式宿舍群建築整修　金額1.6億歷年規模最大

▲花蓮縣美崙溪畔日式宿舍群建築修復暨環境美化工程，舉行開工典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為促進民眾了解文化資產保存觀念與花蓮歷史文化背景，花蓮縣政府規劃「花蓮縣美崙溪畔日式宿舍群建築」修復暨環境美化工程，13日舉行開工典禮，縣長徐榛蔚在文化局長江躍辰的陪同下，與貴賓們一起進行敲瓦儀式，象徵開工大吉，期盼完工後與鄉親們共同見證花蓮市重要文化資產之啟用時刻。

花蓮美崙溪畔日式宿舍群建築（將軍府）是花蓮市重要文史的地標，除了具有獨特的歷史意義外，也見證市區的發展歷程。由於建築材料及工法可能已失傳，導致修復不易，需要再經過多次文史考證，才能讓將軍府重新展現不同的面貌。花蓮縣政府目前也積極規劃各館棟室內空間的利用，提升歷史建物的價值，使文化資產重新活化。

徐榛蔚指出，近年來，花蓮縣政府不斷推動認識地方、認識鄉土及認識台灣歷史的演變，包括原住民族部落文史、歌曲舞蹈文化的保存，今年更推廣為部落說故事，讓部落讓更多人看得見、聽得見，盼能讓更多人對花蓮代表性的文化產生興趣，進而愛上花蓮這一片樂土。

文化部自2018年推動「再造歷史現場」專案計畫，花蓮縣政府獲文化部核定辦理2018年至2020年「花蓮市太平洋臨港廊道歷史場景再現計畫」，編列2.4億元。其中編列將軍府規劃設計及修繕費用為1.6億元整，經費除作為規畫設計之用，也包含其後的建築修復工程。

將軍府在修繕完畢後可望成為未來花蓮文化資產人文廊道發展之核心，工程以修復及空間活化為主要的規劃方向，整修範圍共計有美崙溪畔日式宿舍群的8幢日式宿舍，是將軍府歷年來規模最大的一次整修，預計將於2022年3月24日竣工。