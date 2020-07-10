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考試院人事案過關　總統府：期待新團隊改革轉型

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▲總統府發言人張惇涵。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲總統府發言人張惇涵。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院臨時會10日上午進行考試院人事同意權案投票，儘管過程中國民黨團及民眾黨團拒絕投票，但在民進黨團發動甲級動員下，考試院政、副院長被提名人黃榮村及周弘憲仍以65張同意票順利出任。對此，總統府發言人張惇涵表示，感謝立委們的支持，也期待考試院新團隊能夠提出完善改革方案，轉型為稱職的國家人力資源部門。

立法院臨時會10日上午行使考試院人事同意權案投票時，民進黨團為確保議事順利進行，發動甲級動員，早於9日下午安排黨籍立委守在議場門口排班，10日上午9時準時進入議場排隊領票。

國民黨團於上午10時30分進議場，並高舉「執政一套，在野一套」「拒絕政治打手」、「拒絕背書」等標語，表達拒絕投票的立場，而民眾黨團則採「不領票、不投票」立場，未進議場。

投票結果於上午11時50分出爐，正副院長共68人領票，考試委員共67人領票，民進黨立委林淑芬未領取考試委員選票。黃榮村獲得65張同意票、3張不同意票，周弘憲亦獲得65張同意票、3張不同意票，由立法院副院長蔡其昌宣布黃榮村、周弘憲同意為考試院正、副院長。而其餘9位考試委員被提名人，也獲得出席立委過半數同意票，考試院人事同意權案正式通過

對此，張惇涵表示，總統府感謝立法委員們的支持，期盼9月即將上任的考試院新團隊，能夠依照憲法賦予的責任，超然中立落實公務員考試、銓敘、保障、訓練等任務；同時，亦能夠提出完善改革方案，轉型為稱職的國家人力資源部門，培育現代政府所需的治理人才。

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