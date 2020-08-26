徐徐秋風聲聲祝福　蝴蝶合唱團為愛而唱

▲蝴蝶合唱團為愛而唱。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

疫情嚴峻氛圍中久違的溫暖歌聲於台東馬偕醫院1樓恩典廣場再次響起，由李金華老師領軍的蝴蝶合唱團於26日上午來到醫院為病人獻唱，撫慰疾病憂傷。李老師表示，今天懷抱感恩的心，以愛的力量，從愛出發，為愛而唱，希望透過愛產生更巨大的力量，分享給在醫院接受治療的所有病人，鼓勵他們勇敢的活下去。

蝴蝶合唱團本次獻唱6首曲目，包括：永遠的故鄉、阿爸的風吹、愛情樹、Ave Maria、Contate Domino及You Raise Me Up等，這也是合唱團於7月25日於台東演藝廳展演的曲目，此次將大型展演的優美歌聲帶到醫院，吸引了民眾駐足聆聽。

熱愛藝文活動的馬偕醫院院長王功亮也到場欣賞，王功亮表示，感謝蝴蝶合唱團每年安排醫院演唱，為病患帶來溫暖的動力。以往台東癌症病人約有7成以上選擇外地醫治，無論在治療或照顧上民眾必須花費更多的心力；近年醫院努力提升癌症治療資源，包括照護團隊組建、設備添購等且獲得癌症診療品質認證，大大提升民眾在地留治的意願，至目前已有9成以上癌症病人願意留在台東，減少了病人治療期間的負擔。

演唱會後團員們一一向現場病人致上鼓勵，其中1名住院中的病人特別坐著輪椅全程參與，團員們非常感動，透過擁抱，希望帶給這位病人更多的愛與鼓勵。

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▲蝴蝶合唱團為愛而唱，團員們為病人打氣加油。（圖／記者楊漢聲翻攝）

