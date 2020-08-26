美國防部長嗆「準備好對抗中國」　趙立堅：希望美方一些政客尊重事實

▲美中關係逐漸惡化台。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國防部長艾斯培（Mark Esper）24日在《華爾街日報》發表題為《對抗中國，五角大樓已做好準備》的署名文章稱，美國正在全面加強國防實力，以應對中國共產黨的軍事威脅。對此，中國外交部發言人趙立堅回應，「美方一些政客，只要尊重事實，就能得出正確答案，這裡，我想對他提出一個忠告，兩個事實，三個問題。」

趙立堅在26日的例行記者會上怒斥，艾斯培有關言論毫無根據。他指出，「一個忠告，希望艾斯培仔細閱讀中方發佈的蓬佩奧涉華演講滿嘴謊言與事實真相，這其中大量的事實和資料足以戳穿所謂中國威脅的謊言和謬論。」

趙立堅進一步解釋，「兩個事實，一是1990年以來，中國軍隊累計參加20多項聯合國維和行動，派出維和軍事人員4萬多人次，是安理會五常中派出維和部隊最多的國家；二是美國建國240多年的歷史上，只有16年沒打仗，美國2019年軍費預算超過了7160億美元，這相當於美國後面9個國家經費開支的總和。」

最後，他表示，「三個問題，第一，中國奉行防禦性國防政策，中國共產黨章程和中華人民共和國憲法都明確表明，中國堅持和平發展道路，反對霸權主義，美國能做出這樣的政策宣示嗎？第二是誰在全世界擁有數百個軍事基地，非法對伊拉克、敘利亞、利比亞等國發動戰爭和軍事行動，派艦機到遠離本土的海域、大秀肌肉？ 第三是誰固守冷戰思維，不斷毀約退群，揮舞大棒拳頭，肆意破壞全球規則？美方一些政客，只要尊重事實，就能得出正確答案。」

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