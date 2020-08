120Hz螢幕iPhone可能延遲或取消！分析師曝本來不在計畫中

▲蘋果新一代iPhone是否支援120Hz螢幕更新率一事一直眾說紛紜。(圖/路透)

記者王曉敏/綜合報導

關於蘋果新一代iPhone是否支援120Hz螢幕更新率一事一直眾說紛紜。日前有外媒在iOS 14 Beta中發現疑似可支援60Hz以上螢幕更新率的跡象,但DSCC執行長Ross Young及爆料達人Jon Prosser卻指出,由於120Hz顯示器供應問題,蘋果可能會延遲iPhone 12 Pro的推出,或完全取消該功能。

顯示領域研究機構Display Supply Chain Consultant(DSCC)執行長Ross Young先前就曾表態,認為iPhone 12系列不會支援120Hz 螢幕更新率,昨(24)日他再度於推特指出,傳蘋果可取得120Hz的面板,但無法取得120Hz驅動器IC,「因此,他們可能會為了等120Hz驅動器IC而延遲上市,或直接以60Hz螢幕推出。我們聽說他們會選擇60Hz。」

Hearing that Apple can get 120Hz Pro panels, but not 120Hz driver ICs. So they will either have to come up with a fix which will be difficult, wait for 120Hz driver ICs and delay the launch possibly significantly or launch with 60Hz. We are hearing they will launch with 60Hz.