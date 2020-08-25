120Hz螢幕iPhone可能延遲或取消！分析師曝本來不在計畫中

▲蘋果新一代iPhone是否支援120Hz螢幕更新率一事一直眾說紛紜。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

關於蘋果新一代iPhone是否支援120Hz螢幕更新率一事一直眾說紛紜。日前有外媒在iOS 14 Beta中發現疑似可支援60Hz以上螢幕更新率的跡象，但DSCC執行長Ross Young及爆料達人Jon Prosser卻指出，由於120Hz顯示器供應問題，蘋果可能會延遲iPhone 12 Pro的推出，或完全取消該功能。

顯示領域研究機構Display Supply Chain Consultant（DSCC）執行長Ross Young先前就曾表態，認為iPhone 12系列不會支援120Hz 螢幕更新率，昨（24）日他再度於推特指出，傳蘋果可取得120Hz的面板，但無法取得120Hz驅動器IC，「因此，他們可能會為了等120Hz驅動器IC而延遲上市，或直接以60Hz螢幕推出。我們聽說他們會選擇60Hz。」

Hearing that Apple can get 120Hz Pro panels, but not 120Hz driver ICs. So they will either have to come up with a fix which will be difficult, wait for 120Hz driver ICs and delay the launch possibly significantly or launch with 60Hz. We are hearing they will launch with 60Hz. — Ross Young (@DSCCRoss) August 24, 2020

Ross Young推測，蘋果面臨供應問題，可能是因為120Hz螢幕並非‌iPhone 12‌ Pro最初計畫的一部分。不過他仍推測蘋果有可能為了120Hz螢幕而推遲iPhone 12‌ Pro的上市時程。目前尚無法得知會延遲多久，但蘋果日前就曾在財報會議上證實，今年的iPhone推出時間會較往年來得晚。

▲Ross Young認為，也許蘋果也正在觀察消費者有多想要120Hz的螢幕更新率 。（圖／路透社）

不過觀察Ross Young推文下方的留言，大多數人都表態為了120Hz螢幕更新率，願意接受iPhone的延期。對此，Ross Young表示，也許蘋果也正在觀察消費者有多想要120Hz的螢幕更新率，並為此延遲發售待120Hz準備就緒為止。

Jon Prosser也進一步支持了Ross Young的分析。他稍早在YouTube頻道「Front Page Tech」上傳影片指出，蘋果仍在為‌iPhone 12‌ Pro測試120Hz ProMotion自動適應更新率。

近來關於iPhone是否支援120Hz螢幕更新率已經成為爭議焦點，前包括Ice Universe、Max Weinbach等知名爆料人士都稱該功能將在‌iPhone 12‌ Pro上推出，Jon Prosser先前也曾討論過‌iPhone 12‌ Pro系列機款配備ProMotion顯示器的可能性。

但7月時，Ross Young表示他的所有聯絡人都無法證實有關‌‌iPhone 12‌‌ Pro機款將配備120Hz顯示器的傳言，而他的消息來源則稱2021年的iPhone才會採用120Hz技術。

事實上，目前已有多款Android手機支援120Hz甚至是144Hz的螢幕更新率，而這也為Android帶來了相當大的優勢。