台南強降雨「傍晚還有另一波」！抽水157萬噸　黃偉哲：依水情決定是否放假

▲台南市長黃偉哲表示，因短時強降雨所淹的水，目前都已退去，但民眾仍須留意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市列為豪大雨警戒區，台南市政府25日晚上約9時已三級開設防災應變中心，不管是水利單位或警察單位，整個市府都很密切關注水情的發展，台南市長黃偉哲表示，目前為止，沒有嚴重的積淹水，而因短時強降雨所淹的水，目前都已退去，但他仍提醒民眾留意。

台南市長黃偉哲表示，針對這波強降雨，南市府將與跟氣象局保持聯繫，目前為止各地的積淹水已經退掉了，南市府仍會持續關注，目前預計中午以前雨勢會減小，他也提醒民眾，傍晚會有另一波雨勢開始，千萬要留意。

黃偉哲說，南市府將秉持一貫的「料敵從寬禦敵從嚴」的方式，做好防汛相關工作，至於網友最關心的是否放假，將會依據中央的規定，如果降雨超過300毫米，或是其他因素造成上下班困擾的話，會適時發布消息，絕對會以市民的生命財產安全為念，這點會特別注意。

中央氣象局提醒，受西南風增強影響，易有短時強降雨，26日台南市有局部大雨或豪雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防積淹水，台南市長黃偉哲關心市民安全，臉書提醒市民朋友注意行車安全。

黃偉哲市長指出，預計未來6小時降雨區域：安平、東區、南區、中西區、北區、安南、七股、將軍、佳里、西港、安定、麻豆、永康、仁德、歸仁、新化、善化、關廟、左鎮、新市、柳營、東山、玉井、南化區等24個行政區。

市府指出，25日晚上8時已經三級開設豪雨災情應變中心，從25日夜晚至26日清晨6時，已有喜樹站、海東D站等29抽水站站起動抽水，總抽水量約為157萬噸。目前有下營站、本淵寮A抽水站等20站抽水中。

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