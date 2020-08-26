　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

豪雨炸高雄「15地積淹水」路樹倒塌！雨水蓋過鐵軌…輕軌夢時代站狂堆沙包

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者吳奕靖、許宥孺、戴若涵／高雄報導

受西南風增強影響，豪雨狂炸南台灣！高雄市已累積15處發生淹水，其中2件積水已退。其中高雄輕軌更是因積水超過鐵軌大受影響，目前C4站至C8站因積水仍超過3.5公分無法通行，仍以中巴接駁方式載運乘客，由於C5夢時代站仍有高度積水，現場人員堆起了沙包。

▲▼高雄輕軌C4夢時代站堆沙包。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼高雄輕軌C5夢時代站堆沙包。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

由於大雨不斷，高雄輕軌8個路段自上午10時44分停駛，並啟動接駁作業，下午1時許雖然積水漸漸消退，但C4至C8站仍因積水超過3.5公分深，導致無法通行，高捷公司改以中型巴士接駁乘客，C8至C14局部運轉中，其中C5夢時代站因積水過多，工作人員趕緊在現場堆起沙包。

▲▼高雄輕軌C4夢時代站堆沙包。（圖／記者吳奕靖攝）

▲受到豪雨影響，高雄輕軌軌道積水，目前部分路段改以接駁車載運旅客。（圖／記者吳奕靖攝）

▲受到豪雨影響，高雄輕軌軌道積水，目前部分路段改以接駁車載運旅客。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市水利局指出，截至26日中午12時30分止，這場豪雨共造成15處積淹水，其中包括小港區1件、新興區1件、鹽埕區1件、前鎮區2件、路竹區2件、梓官區1件、阿蓮區3件、橋頭區1件、岡山區3件，其中梓官區、橋頭區的積水已退。

另外，高雄市三民區建國二路也受到豪雨影響發生路樹倒塌的事件，只見路樹整顆橫躺路中央，相關人員獲報後，冒雨鋸斷樹枝處理，要儘速排除情況。

▲高雄市三民區建國二路26日上午路樹倒塌。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市三民區建國二路26日上午路樹倒塌。（圖／記者許宥孺翻攝）

發現年輕的小祕密！

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／嘉義25歲男警遭民眾持刀砍傷！緊急送醫搶救
新竹情侶七夕夜警局旁活春宮！他見「觀音坐蓮」嚇傻
政風查彰化衛生局普篩　陳時中曝初步報告結果
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

黃健庭涉貪獲輕判5月　最高法院改判2月定讞、貪污無罪確定

快訊／酒店經紀遭虐「丟包越堤道」慘死！　索命3煞「1投案、2在逃」

快訊／嘉義25歲男警「遭民眾持刀砍傷」！　送醫救治中

調查局「明日之星」續攤性騷女調查官　慘遭拔官喊冤：早就喝醉...法務長說話了

「1通神秘電話」斷5億私菸財路！船員遭欠薪、禁下船…急向神父告解

豪雨炸高雄「15地積淹水」路樹倒塌！雨水蓋過鐵軌…輕軌夢時代站狂堆沙包

小琉球遭雨彈強襲！黃泥水沿道路傾瀉　住戶傻眼「我家門前有小河」

被疑外遇控妻傷害　小女兒天真證詞讓人夫臉綠「爸爸要我說媽媽打人」

台中鬼月夜巡繞境「人比鬼兇」陣頭鬥毆　30人大亂鬥、椅子橫飛

打庹宗康名號使詐...「最正女神」失金500萬遭拍裸照勒索　女車手也稱受害

楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷

《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

蘇花三寶「盲彎＋雙黃線」超車 險撞砂石車...網怒：想被超渡？

《2分之一強》馬丁七夕離婚8年妻！　「10個月前結束夫妻關係」：兒子還沒感覺

吃原型食物＋堅持每天運動1hr↑ 泡芙女半年甩贅肉變身翹臀辣媽

秦昊首戰水上設施…媽媽誇「好兒子」！　伊能靜傻眼：平常那麼孝順是？

外送員刷負評：歧視foodpanda　店家怒揭真相「已給很大的方便」

黃健庭涉貪獲輕判5月　最高法院改判2月定讞、貪污無罪確定

快訊／酒店經紀遭虐「丟包越堤道」慘死！　索命3煞「1投案、2在逃」

快訊／嘉義25歲男警「遭民眾持刀砍傷」！　送醫救治中

調查局「明日之星」續攤性騷女調查官　慘遭拔官喊冤：早就喝醉...法務長說話了

「1通神秘電話」斷5億私菸財路！船員遭欠薪、禁下船…急向神父告解

豪雨炸高雄「15地積淹水」路樹倒塌！雨水蓋過鐵軌…輕軌夢時代站狂堆沙包

小琉球遭雨彈強襲！黃泥水沿道路傾瀉　住戶傻眼「我家門前有小河」

被疑外遇控妻傷害　小女兒天真證詞讓人夫臉綠「爸爸要我說媽媽打人」

台中鬼月夜巡繞境「人比鬼兇」陣頭鬥毆　30人大亂鬥、椅子橫飛

打庹宗康名號使詐...「最正女神」失金500萬遭拍裸照勒索　女車手也稱受害

吳東龍的島嶼尋物記　千禧年後台灣品牌，總讓人充滿驚喜

黃健庭涉貪獲輕判5月　最高法院改判2月定讞、貪污無罪確定

美軍U2闖入解放軍演習禁航區　大陸外交部：已向美方提出嚴正交涉！

台積電揭晶片研製時程表　2022年可望大規模量產3奈米晶片

美U-2高空偵察機闖禁飛區　趙立堅：已向美方提嚴正交涉

金鐘揭曉瞬間／浩子反應超真實！　1句話曝「所有入圍者真心話」

全台百貨首創！京站引進「社交距離智能系統」超過人數馬上警示

蘋果推出 watchOS 7 第六個測試版　追蹤用戶睡眠和洗手頻率

導演故意不喊卡！福山雅治、松隆子12分鐘無語對望逼哭影迷

中國認定「美國不會協防台灣」？美前國防官員：這個想法是場豪賭！

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

社會熱門新聞

苗栗婆婆狠推媳婦下樓！見她爬不起來冷喊：不要裝了

北宜公路尋不著屍塊！警局驚見無頭女啜泣

女博士作法求愛！供養法師吸乾千萬家產

快訊／台中警突遭「持刀揮砍」！送醫搶救中　

墾丁盲彎狂超4車　小鋼砲衝入草叢消失

同事女友太正！新北男業績要脅…她在男友旁含淚

即／台南保安火車站旁「淹水173公分」

情侶警局旁七夕夜激情運動　路人驚見「觀音坐蓮」

海軍陸戰隊退伍　29歲男「戰技」打死同事

即／他遭通緝投案　20分鐘籌到2000萬交保

酒店經紀遭凌虐慘死　爸媽：很久沒回家

即／成功嶺替代役男「上廁所」突墜樓

離婚單身漢戰翻34D美熟女　警埋伏聽到「瘋狂撞擊聲」

水電工激戰按摩妹爽問「要5次嗎？」她喊：婆婆會腿軟

更多熱門

相關新聞

快訊／雨彈轟炸！高雄小港爆3公尺高噴泉

快訊／雨彈轟炸！高雄小港爆3公尺高噴泉

受到西南氣風影響，豪大雨狂炸南台灣，高雄市25日晚間開始下起大雨，上午各地陸續傳出積水災情，有民眾直擊，在小港區台機路上出現小型噴泉，水花高度一度直逼3公尺，有汽車駕駛未注意到就直接行經而過，感覺就像是在免費「洗底盤」一樣，讓他嚇得直呼「怎麼會這樣？」

快訊／南台雨彈來襲！水利署示警：高雄市升級一級淹水警戒

快訊／南台雨彈來襲！水利署示警：高雄市升級一級淹水警戒

賣家取消訂單　他留負評要賠2萬

賣家取消訂單　他留負評要賠2萬

坐鎮高雄　陳其邁一早改行程：比較放心得下

坐鎮高雄　陳其邁一早改行程：比較放心得下

西南風增強「雨彈續炸」彰化以南7縣市發布豪雨、大雨特報

西南風增強「雨彈續炸」彰化以南7縣市發布豪雨、大雨特報

關鍵字：

高雄輕軌淹水

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

劉在錫也認證的美…Jessi整形前照片曝光

吳宗憲「小女兒正臉照」曝光　高顏值驚艷網

換數位身分證擬大漲價！補領每張900元

巴威超危險並列今年風王　下個颱風何時來？彭啟明說話了

全台最大「我家牛排」在中和

鬼月逢九特別兇！2生肖必遵守1原則

林正英拍鬼片活不過50歲「生前3保命守則」曝光！

歐陽娜娜度假「在床上拍照」被譙爆！

快訊／孫安佐恐被關10年　狄鶯發聲

苗栗婆婆狠推媳婦下樓！見她爬不起來冷喊：不要裝了

帶白色萌寵兜風20分鐘　他到家糗翻

蕾菈七夕情人節宣布「新身分」

月月肥臀下藏秘密　飼主一看氣炸

T妹孩子的爸身分曝光「竟是14年刑期殺人犯」

豪雨狂炸！高雄宣布三級開設　網：真希望停班停課

更多

最夯影音

更多
楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷

楊丞琳久沒見李榮浩一開始會哭　「沒事我還好好的」他秒化解悲傷
《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

《我的婆婆》鍾欣凌模仿陶晶瑩唱「離開我...」　親家母買包包換女兒...丟臉丟到家

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

誰說只能幫慶生？餐廳創意服務 拍手大唱《分手快樂》她秒露笑

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

忍！他騎車「屎咧滾」急衝回家炸 整路崩潰碎念+呻吟...網：我懂XD

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

街訪「維力炸醬麵」超潮創意吃法 韓風泡菜＋起司她驚呆：超好吃！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面