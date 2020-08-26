豪雨炸高雄「15地積淹水」路樹倒塌！雨水蓋過鐵軌…輕軌夢時代站狂堆沙包

記者吳奕靖、許宥孺、戴若涵／高雄報導

受西南風增強影響，豪雨狂炸南台灣！高雄市已累積15處發生淹水，其中2件積水已退。其中高雄輕軌更是因積水超過鐵軌大受影響，目前C4站至C8站因積水仍超過3.5公分無法通行，仍以中巴接駁方式載運乘客，由於C5夢時代站仍有高度積水，現場人員堆起了沙包。

▲▼高雄輕軌C5夢時代站堆沙包。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

由於大雨不斷，高雄輕軌8個路段自上午10時44分停駛，並啟動接駁作業，下午1時許雖然積水漸漸消退，但C4至C8站仍因積水超過3.5公分深，導致無法通行，高捷公司改以中型巴士接駁乘客，C8至C14局部運轉中，其中C5夢時代站因積水過多，工作人員趕緊在現場堆起沙包。

▲受到豪雨影響，高雄輕軌軌道積水，目前部分路段改以接駁車載運旅客。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市水利局指出，截至26日中午12時30分止，這場豪雨共造成15處積淹水，其中包括小港區1件、新興區1件、鹽埕區1件、前鎮區2件、路竹區2件、梓官區1件、阿蓮區3件、橋頭區1件、岡山區3件，其中梓官區、橋頭區的積水已退。

另外，高雄市三民區建國二路也受到豪雨影響發生路樹倒塌的事件，只見路樹整顆橫躺路中央，相關人員獲報後，冒雨鋸斷樹枝處理，要儘速排除情況。

▲高雄市三民區建國二路26日上午路樹倒塌。（圖／記者許宥孺翻攝）

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