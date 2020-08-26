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台南長女市定古蹟「紅樓」整修完成 　盼重新找回紅樓歷史再創新風華

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▲市定古蹟的台南市長榮女中「紅樓」建築完成修復工程，校長蔡玉敏接受1名95歲校友捐贈一批珍貴史籍文物，校方著手展開校史館規劃，再創新風華。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲市定古蹟的台南市長榮女中「紅樓」建築完成修復工程，校長蔡玉敏接受1名95歲校友捐贈一批珍貴史籍文物，校方著手展開校史館規劃，再創新風華。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

列為市定古蹟的台南市長榮女中「紅樓」建築，去年完成修復工程，重現原有樣貌，為了守護珍貴資產，打掃工作將由教職員認養，趁著新學年開學前，校方進行完工後第一次內部打掃，為重啟預作準備，而1名95歲校友最近捐贈一批珍貴的史籍文物，校方著手展開校史館規劃，盼重新找回紅樓歷史，再創新風華。

長女紅樓建於1923年，西式洋樓融合台灣傳統三合院的材料工法與樣貌，反映西洋文化引進台南，極具歷史意義及保存價值，也是該校的精神象徵。早期紅樓設有全台少見的鋼琴教室，音樂教學盛極一時。後期紅樓作為音樂教室、校史室與行政中心使用，該建築也在2002年公告為台南市定古蹟。

請繼續往下閱讀...

無奈歷經數次震災加上白蟻危害，紅樓於2012年屋頂塌陷，校史室首當其衝，許多年代久遠的教具、校服及史籍資料搶救不及毀於一旦，紅樓也就此閒置。當時礙於經費，修復與否出現各種雜音，在校長蔡玉敏堅持下，5百多萬自籌款到位，配合文化部及市府文資處的補助，順利展開修復，並於去年完工。

▲市定古蹟的台南市長榮女中「紅樓」建築完成修復工程，校長蔡玉敏接受1名95歲校友捐贈一批珍貴史籍文物，校方著手展開校史館規劃，再創新風華。（圖／記者林悅翻攝，下同）

109學年度即將開學，校方也為重啟紅樓預作準備，打掃工作不假學生手，由教職員認養，睽違8年後舊地重遊，大家卻像是小偷一樣躡手躡腳，生怕一個不小心，傷了這個老寶貝，所以得小心翼翼的為他拂去塵埃，希望早日讓懷念的檜木香，重新飄散。而紅樓近十年的演變，也在生物老師陳英崇不懈的紀錄下，透過縮時攝影完整呈現。

從影片回顧這段歷程，校長蔡玉敏感觸頗深，她說整修過程中，學者專家頻繁進駐開會，設計與施工單位時有齟齬，互不相讓，學校則扮演和事佬，與匠師搏感情。她感謝相關單位的用心、老匠師的堅持，才得以保留宛如學校命脈的紅樓，她也深信只要建物還在，歷史文物可以重新創造。

▲市定古蹟的台南市長榮女中「紅樓」建築完成修復工程，校長蔡玉敏接受1名95歲校友捐贈一批珍貴史籍文物，校方著手展開校史館規劃，再創新風華。（圖／記者林悅翻攝，下同）

未來紅樓將逐步啟用，第一步先恢復音樂教室，倖存的老鋼琴則原地保留，之後與藝術、性平議題相關的課程也會考慮在紅樓授課，而另一個重點工作就是籌劃校史館，校方著手向老校友們募集老照片、老文物、老故事，日前95歲的校友陳安靜，捐贈了一批珍貴的史籍資料，包括昭和18年（1943年）的長榮高等女學校卒業證書、以及她在畢業同一年考取的產婆合格證書、隔一年擔任教師的聘書等，這批文物除了是校史館重建的起點，更是長女女學始祖地位的見證。

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