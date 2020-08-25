法醫所：弒母斷頭案二審畫錯重點　換4凶器狠砍「精神喪失較不會這樣」

▲梁男20日下午由桃園市衛生局人員與警方陪同，前往桃園療養院接受醫療評估。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

桃園35歲梁姓男子吸毒弒母，二審獲判無罪，引起社會各界一面倒的抨擊，雖然高等法院對此給出7點Q&A（問與答）解釋，但大多數人還是不買帳。法務部法醫研究所認為，高院二審畫錯重點，畢竟一審函文是在說明死者傷勢及死亡原因，並未進行精神鑑定。

對於桃園弒母斷頭案的爭議，高等法院曾列出7點問答回應外界的質疑，但還是無法平息輿論，於是又在24日追加2點解釋。根據《中央社》報導，高院在追加的問答中提及，一審桃園地院去年6月收到法醫所的回函，在綜合研判意見欄中寫著，梁男在行凶時服用大量毒品，導致中毒精神喪失，進而演變成瘋狂殺人的結果。

▲梁男二審獲判無罪，各界討論幾乎都是一面倒的抨擊。

不過，被點名的法醫所隨即跳出來澄清，強調他們負責的是鑑定死因及毒化，從未受法院委託對梁男進行精神鑑定，一審函文也是在說明死者的傷勢與死亡原因的關聯性，畢竟他用了4種凶器砍殺，況且函文重點不是在大量服毒導致中毒精神喪失，而是下一句話，假如凶嫌是在精神喪失的狀態下行凶，比較不可能做出更換或清潔凶器等行為。

法醫所表示，一審法官並未曲解函文的內容，不明白依照高院法官的專業素養，怎麼會「畫錯重點」，甚至有想拉法醫所來背書的嫌疑。