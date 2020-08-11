毒舌女槓通訊行狠擲「一袋屎」快閃　她嗆：每天一桶大便...客人衰中獎



▲林姓婦人與通訊行老闆積怨已深，不止出言嗆聲，還潑糞洩恨。（示意圖／視覺中國）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名林姓婦人長期與通訊行老闆不合，積怨已久，因嗆聲恐嚇，而遭法官判拘役50日，不過，林婦不知悔改，反怨上王姓老闆讓她跑警局，竟帶著一袋屎前往潑糞，導致店員、客人及店內3C產品都遭到無妄之災，林婦堅決否認犯行，但法官從監視器及證人證詞確認潑糞者確為林婦，因此再依毀損他人物品罪，判5月，易科罰金15萬；恐嚇危害安全罪，處拘50日，易科罰金5萬元。

2017年9月58歲的林姓悍婦因與通訊行王姓老闆在店門口發生口角爭吵，林婦潑口大罵「上次講我騷擾，我有摸你身體嗎？你才對我騷擾，你還拉我進去睡覺」、「你還跟我睡覺」，王老闆自認遭受污辱，並以妨害名譽、毀謗等理由對林婦提出告訴，雖王老闆將妨害名譽的告訴撤回，但由於恐嚇危安罪並非告訴乃論罪，法官仍依恐嚇罪判林婦拘役50日，易科罰金5萬元。

不過，由於遭提告後經常要跑警局，讓林女再次心生不滿，2018年3月間中午，她帶著事先準備好的「一袋屎」，穿著粉紅雨衣、頭戴安全帽跑到通訊行潑屎後快閃，現場客人及3C產品全部遭受波及，惡臭不已，但林女復仇還沒完，下午再次返回現場，對王老闆嗆聲「來啊來啊，你叫（警察）看看，看你明天開的下去嗎？」、「你試試看阿，你看著阿，我幫你顧店阿」、「你遇到屎了，我跟你講」，王老闆忍無可忍，決定再不姑息。

林女否認犯行，辯稱「那個人不是我」，還說事發當時她正在自助餐吃飯，也沒去通訊行。

現場受害者則證稱，林婦一進店內就立刻潑糞，店內的很多人都被屎噴到，雖然她當時頭戴安全帽身穿雨衣，但仍一眼可辨，潑糞後1個多小時，林婦又穿著雨衣到店內嗆說「你再欺負女人看看，我讓你每天一桶大便」、「讓你們的店開不成」、「敢報警的話我就每天來潑糞」。

雖林婦堅稱不是潑糞者，但法官勘驗通訊行潑糞的監視器畫面中，確認頭戴安全帽、身穿粉紅色雨衣的潑糞者就是林婦，因此依毀損他人物品罪，判5月，易科罰金15萬；恐嚇危害安全罪，處拘50日，易科罰金5萬元。

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