3賊螺絲起子狂挖鐵門潛亡者家中　偷走5萬元遺物6折變賣分贓

記者邱中岳／台北報導

北市有3名竊嫌，竟趁屋主過世家中無人之際闖空門，將屋內的古幣以及集郵冊，還有7瓶洋酒等偷走，總共價值超過5萬多元，屋主兒子到父親家中拿遺物，準備替父親辦後事，發現父親住處鐵門遭破壞，東西也不翼而飛，氣得緊急報警，警方循線逮捕涉案的3名男子。

▲3名嫌犯趁屋主過世闖空門行竊，偷走7支洋酒變賣2萬多元。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，1名劉姓男子約在9天前過世，49歲的劉姓兒子要前往父親家中收拾遺物，但沒想到抵達住處，卻發現鐵門遭破壞隨即報警，警方循線在萬華逮捕46歲的鄭嫌主嫌以及把風的47歲陳姓男子，訊後依照竊盜罪嫌移送法辦，另名把風的莊姓共犯仍在逃。

▲警方在萬華逮捕鄭姓(左1)、陳姓嫌犯（右1），警方持續追查在逃的莊姓嫌犯下落。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，劉姓男子日前到派出所報案，父親9天前過世，到父親家中整理遺物準備前往殯儀館辦後事，卻發現父親家鐵門遭撬開，一進去發現古幣、集郵冊遭人偷走，最後還將屋主收藏在家中的整箱「老洋酒」搬走，讓劉男氣得報警處理。

警方到場後發現，因老舊公寓鐵門不嚴密，鄭嫌利用螺絲起子將鐵門竊開後闖空門行竊；另2名陳姓、莊姓男子則在旁把風，鄭嫌僅坦承將7瓶洋酒帶到1處酒行脫手變現2萬多元，另外集郵冊以及古幣則帶到跳蚤市場脫售，共計換得3萬多元現金分贓。

▲2名嫌犯將整箱死者收藏的7支洋酒拿到萬華一處洋酒行變賣，換得2萬多元分贓。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方掌握鄭姓嫌犯從2020年開始在台北市犯下11起竊案，鎖定鄭嫌住在萬華一帶，前往鄭嫌住處埋伏當場逮捕鄭、陳2名嫌犯，但因莊姓嫌犯居無定所，目前也正在追查莊嫌共犯的下落。

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