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社會 社會焦點 保障人權

5道防賊門窗變鐵棺材！雲林平房暗夜惡火　屋主蜷縮門後成焦屍

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▲雲林縣大埤鄉昨日晚間發生一場平房住宅火警，因房屋內外設置多層鐵柵欄，造成警消搶救及屋主自行逃生困難。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲建築門外的防盜門宛如鳥籠，搜救人員在花費大量時間破壞之後才找到房間中的罹難屋主。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣大埤鄉昨日晚間9點多發生一場平房住宅火警，因房屋內外設置多達5道的鐵柵欄等防盜門窗，造成警消搶救及屋主自行逃生困難，警消人員極力與無情大火搶時間救人，無奈找到李姓屋主時其瑟縮在房間門後已不幸成焦屍，警消人員指出，希望民眾在居家設置防盜門時務必為自己留一道「活口」。

大埤鄉北鎮村16日晚間9點13分傳出火警，鐵皮造的L型平房建築全面燃燒，屋旁竹林與雜草助火勢，烈焰猛火一發不可收拾，雲林縣消防局獲報後派出第一大隊、與鄰近4個分隊人力前往搶救，警消到場發現屋外設有大型柵門，在破壞柵門進入搜救時，赫見屋中客廳、廚房、臥室、車庫竟更裝設層層鐵門還上了大鎖，內外多達5道。

▲雲林縣大埤鄉昨日晚間發生一場平房住宅火警，因房屋內外設置多層鐵柵欄，造成警消搶救及屋主自行逃生困難。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲大埤鄉北鎮村昨日晚間9點多傳出火警，平房建築全面燃燒，屋旁竹林與雜草助火勢一發不可收拾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警消人員花費數十分鐘破壞鐵門，最後於10點18分在建築物右側房間內找到罹難的61歲李姓屋主，瑟縮門後已不幸成焦屍，據了解，建築物內外的鐵門、柵門均為李姓屋主自行製作，並在建築物周圍裝設多台監視器，疑為防盜作用，因平時為人低調與亦鄰居鮮少往來，故沒人知道真正設置原因。

▲雲林縣大埤鄉昨日晚間發生一場平房住宅火警，因房屋內外設置多層鐵柵欄，造成警消搶救及屋主自行逃生困難。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲屋內亦設計多道防盜門，搜救人員在花費大量時間破壞之後才找到房間中的罹難屋主。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣消防局搶救科長施義欣指出，昨日於大埤鄉不幸發生一人死亡火警事件，在獲報後立即派遣大批人力前往搶救，惟因屋主自製了五道防盜門，搜查人員在花費大量時間破壞之後才找到房間中的罹難者，其防盜門的設計不僅增加救援的困難度也增加受困者的逃生時間。

搶救科長施義欣呼籲民眾，多數民眾均會於家中設置防盜設計措施，以避免宵小入侵，不過在設計上應該留有「活動式」的開關方式，在發生意外時才能夠自己自主逃生；另一方面在救災人員到達現場之後可以順利開啟或容易的破壞動作。

▲雲林縣大埤鄉昨日晚間發生一場平房住宅火警，因房屋內外設置多層鐵柵欄，造成警消搶救及屋主自行逃生困難。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣大埤鄉昨日晚間發生一場平房住宅火警，因房屋內外設置多層鐵柵欄，造成警消搶救及屋主自行逃生困難。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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