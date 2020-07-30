買美妝605元！店員嫌刮痕「連退2次鈔票」　她一聽與主管通話：更火了

▲店員連兩次拒收鈔票，人妻怒客訴！（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

就怕收到假鈔要自掏腰包賠償，不少店員都會使用驗鈔機檢驗！一名人妻卻抱怨，日前去美妝店購物，連續被店員退鈔2次，而理由都是銀色邊條有毀損，要求她改用信用卡付帳。原PO決定客訴，沒想到店員沒陳述事實，讓原PO再度火起來，事後主管出面解決，才平息雙方糾紛。

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，日前帶著女兒去美妝店買東西，結帳後金額605元，她拿出一張500元、一張100元付款。結果店員表示，「這張500塊不能用」，因為旁邊的銀色條碼好像有刮傷損壞。

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原PO不以為意，再拿出僅有的1000元付帳，怎料店員還是雞蛋裡挑骨頭，直呼「條碼刮傷損壞的感覺！」頓時，原PO火氣飆上來嗆聲，「我沒別張（鈔票）了」，而店員詢問，「要不要刷卡？」

原PO不滿被刁難，決定當場客訴，只見店員態度輕佻，拿起電話向主管反映，「客人因為一張鈔票有損壞要換就要客訴。」此話一出，原PO頭上再度噴火，氣得搶話筒解釋，「什麼叫做一張鈔票要客訴，明明就是兩張， 難道不該客訴嗎？」隨後，主管急忙赴現場解決糾紛，也急忙收下1000元，完成結帳程序。

原PO也附上第一次被退回的500元鈔票，接著受委屈表示，「第一張鈔票覺得有問題，我還可以接受，第二張呢？現在是我身上都是假鈔嗎？現在是過年嗎？我現在到你們家消費就是要用新鈔嗎？」

▲網友解釋，店員也怕收到假鈔！（圖／翻攝爆怨公社）



文章曝光後，底下網友紛紛力挺幫討公道，「沒有驗鈔機嗎⋯我看便利商店都會用驗鈔機」、「辨別真假鈔有很多方法！而且常在收錢的，一摸就知道真鈔的紙質！這店員不是很菜，就是店員教育訓練不夠」、「倒是有遇過店員找我的錢破損很嚴重的」、「他拿放大鏡看喔，那才一點點刮傷，沒事啊」、「電子支付很方便」。

另有網友幫忙緩頰解釋，「員工或許是新進人員，擔心收到假鈔，要扣自己的薪水」、「身為門市人員，收錢這只能靠自己再三留意，因為沒有所謂的預留虧損金，也有可能他被壓時數，一天上班的錢還沒多過五百，畢竟XX制度本來就不好，一堆不擔責任的，只會壓榨PT，消消氣吧」、「立場不同，應對不同。或許寧可背負被客訴，也不要收到假鈔要自己賠」。