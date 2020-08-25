　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九狂嗆蔡英文　蔡詩萍籲：勿沉迷九二共識、不要有回鍋念頭

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲國民黨新任主席江啟臣宣示就職-馬英九（圖／記者周宸亘攝）

▲馬英九。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蔡文鈴／台北報導

前總統馬英九近日不斷重申「九二共識」，並與現任總統蔡英文在兩岸主張上隔空互嗆，引發議論，甚至遭外界解讀有意回鍋擔任黨主席。對此，知名媒體人蔡詩萍透過臉書喊話馬英九，不必跳到第一線，就讓國民黨接班梯隊自己去摸索主流民意吧！

蔡詩萍指出，並非完全贊成蔡英文，但蔡英文的兩岸政策，一則有她的論述傳承，二則有時空環境的現實性，而馬英九的「九二共識」也有時空條件的配合；藍綠之間，互有各自的勝負，這一方面取決於每次對壘時雙方候選人的條件，另方面，則決勝於當時時空環境的主旋律，換言之，就是大環境因素。

蔡詩萍認為，從歷史累積的土壤看，馬英九的觀點，不能說沒有社會基礎，2008年馬英九能勝選，能創造「九二共識」氛圍，難道不是因為大環境使然嗎？尤其，中共「胡溫體制」的溫和路線。然而，當2014年太陽花學運爆發，中共的權力核心，轉移到習近平強悍的立場時，台灣內外的因素都在變化，與其說是民進黨，蔡英文的論述取得成功，不如說，何嘗不是國民黨，馬英九的路線，沒有「與時俱進」呢？

蔡詩萍說，當2019年習近平把「九二共識」硬套上「一國兩制」的框架，當香港的反送中，讓人看破「一國兩制」的恐怖時，還主張「九二共識」的人，其實完全忽略了，當下的時空裡，期盼兩岸和平。他呼籲馬英九，不能再「沉迷於」當時「九二共識」的順遂，而「嚴重忽視」或「故意看不見」此時中共的傲慢與偏見！

蔡詩萍強調，非常不願意看到卸任總統，在爭議性的問題上，有太多表態，這樣「管太多」政治現實，又介意太多自己的主張被時代更替，就會造成國民黨內很大的尷尬，而國民黨確實陷入嚴重的挑戰期，青黃不接，人才斷層，政策立場搖擺。

蔡詩萍希望馬英九能多想想，要讓國民黨青壯派自己透過摸索，辯論，溝通，找出自己的路，而非出來插手或有回鍋的念頭，否則只會讓國民黨與時代脫節更遠，與主流社會的期待，差距更大！

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／成功嶺替代役男「上廁所」突墜樓！役政署回應了
又有颱風將生成！　明起雨彈炸台「3天降雨熱區」出爐
被問若「北京武力犯台」怎應對？　川普回應了
他爆時力內幕！黃國昌嗆：提我選總統　站上辯論台小英會挫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「國昌錄音黨」開戰！　爆料者賭200萬駁綠網軍…怒嗆：沒遇過瘋婆子是不是

外交部做了一件事　讓蔡英文今晚想來點...「普羅旺斯燉菜」！

馬英九狂嗆蔡英文　蔡詩萍籲：勿沉迷九二共識、不要有回鍋念頭

徐國勇七夕感性謝謝老婆：能陪太太出門的時間更少了

曾玟學母怒嗆黃國昌控制狂　「為下一步盤算排除異己」

看煙火、拜月老！　北北基桃學姊七夕口袋景點一次看

韓國瑜的「軍事觀光」要延續？　陳其邁：不要做一半就夭折

謝國樑要求台鐵改善三訴求　基隆到八堵「絕對不能廢」

銳鳶無人機首度進駐東沙、太平島　國防部說話了

七夕曬愛…「趕快去戴墨鏡」　柯文哲「用歌聲」證明什麼是真愛

野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜

14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

《以家人之名》尖尖.凌霄.子秋和好惹 宋威龍「妳就是我的心藥」靠她治焦慮症

阿伯騎車秀「翹孤輪」全程彈跳　堅持腳不落地！網：根本老屁孩

周華健：我為冠佑唱過《花心》了ＸＤ　虧五月天「你們加在一起就不是少年」

珊瑚嚴重白化...潮間帶布滿海膽 遊客小琉球戲水如與毒刺共舞！

老翁巷口見外送員「嚇摔」狂怒罵　監視器畫面曝！他怨：根本沒碰到

「國昌錄音黨」開戰！　爆料者賭200萬駁綠網軍…怒嗆：沒遇過瘋婆子是不是

外交部做了一件事　讓蔡英文今晚想來點...「普羅旺斯燉菜」！

馬英九狂嗆蔡英文　蔡詩萍籲：勿沉迷九二共識、不要有回鍋念頭

徐國勇七夕感性謝謝老婆：能陪太太出門的時間更少了

曾玟學母怒嗆黃國昌控制狂　「為下一步盤算排除異己」

看煙火、拜月老！　北北基桃學姊七夕口袋景點一次看

韓國瑜的「軍事觀光」要延續？　陳其邁：不要做一半就夭折

謝國樑要求台鐵改善三訴求　基隆到八堵「絕對不能廢」

銳鳶無人機首度進駐東沙、太平島　國防部說話了

七夕曬愛…「趕快去戴墨鏡」　柯文哲「用歌聲」證明什麼是真愛

狂喝豆漿讓他胸部變大？醫解惑...3大關鍵預防「男性女乳症」

上萬「搖蚊」群飛形成龍捲風！　在地人曝奇觀：蚊子在交配

蜜蜂亂入客運！司機驅趕手一滑「方向盤失控」擦撞腳踏車店

男童穿越車道挨罰300元…父抱怨：勸導更有效　2千名網友挺警理由曝光！

「國昌錄音黨」開戰！　爆料者賭200萬駁綠網軍…怒嗆：沒遇過瘋婆子是不是

貫徹稽查限期改善　台南市政府施鐵腕安定竑榮實業拆違建

淘寶台灣被判定陸資「蝦皮也被點名」 經濟部：陸資低於三成

爸手做吊床＋遮陽「抱8短腿基」午睡　網融化：這是天堂吧！

金與正掌控「北韓權力核心機構」！　南韓曝平壤政府最新動向

【廣編】快速「衣」招5秒消滅病毒　LAURASTAR瑞士熨燙護理系統

政治熱門新聞

罷捷連署缺件173份！最新進度笑了

吳斯懷問蔡：國軍會不會還沒上場就Game Over？

韓粉專轉發大外宣？作為中國人「我很驕傲」

德國普篩喊卡？他翻譯國外報導驚「被帶風向」

快訊／北市大稻埕煙火延至29日登場

台灣外交突破　「南法觀光重鎮」新設辦事處

賴品妤爆乳照被放大　槓網友：你脖子接腸子？

女教練太像賴品妤被出征　本尊回應了！

還原黃國昌痛斥曾玟學現場　高鈺婷在場目睹

王浩宇爆時力2020內幕　黃國昌曾嗆：提名我選總統

羅文嘉端出蔣介石、蔣經國遺囑：請馬英九三思

韓國瑜下一步？王浩宇曝唯一選擇是這

連勝文：蔡英文把台灣帶進823以來最危險時刻

大稻埕煙火延到何時？黃珊珊：沒意外是下周

更多熱門

相關新聞

陳學聖：國民黨每次都輸在沒有兩岸論述

陳學聖：國民黨每次都輸在沒有兩岸論述

前總統馬英九10日先稱一旦解放軍攻台「首戰即終戰」，台灣沒機會等美軍馳援，22再批總統蔡英文不承認九二共識，將國家推到戰爭邊緣，引發雙方隔空互嗆。對此，前國民黨立委陳學聖25日表示，「首戰真的非終戰」，看馬英九被圍剿成這樣，真的會想，是不是台灣已不知不覺中被捲入戰爭危機；同時，建議國民黨政治人物，這時不妨可表達自己對美中台關係的看法，國民黨每次輸，都輸在沒有論述，特別是兩岸關係，這時會是個好時機。

國安歸咎蔡英文　不可承受之重

國安歸咎蔡英文　不可承受之重

蘇貞昌嗆「對不起台灣人」　馬辦回擊：再度示範騙完神明騙人民

蘇貞昌嗆「對不起台灣人」　馬辦回擊：再度示範騙完神明騙人民

讓國民黨自己摸索主流民意吧！

讓國民黨自己摸索主流民意吧！

苦苓轟馬英九「內亂」

苦苓轟馬英九「內亂」

關鍵字：

馬英九蔡詩萍

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

《2分之一強》馬丁七夕離婚8年妻！「10個月前結束夫妻關係」

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

女學生騎進台南地下道：差點被抓交替！　媽祖出手了

澎湖吃海鮮！3妹子「4菜噴8320元」

鼠寶半夜操刀！絕美新瀏海驚呆網

35元豆花買3碗！人妻神算數…老闆聽呆了

孫安佐恐下獄…孫鵬痛心發聲：早有心理準備！「自責對話曝」

同事女友太正！新北男業績要脅…她在男友旁含淚

馬丁妻3年前就曝：吵架到嗆離婚！

情侶看電影坐陀地位「激情大戰」！運動過程全錄下

男女垂降網紅瀑布受困　水柱沖整夜死亡

醫師偷吃人妻病患6年　她秀婚紗嗆夫：我還帶他回家做

快訊／孫安佐遭起訴　最重恐被關10年

300賓士條款？她喊加滿　店員嚇抖「新SOP曝光」

月薪3萬照存100萬！小資7招「無痛理財術」　每年多賺4個月薪水

更多

最夯影音

更多
野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜

野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜
14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面