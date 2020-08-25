馬英九狂嗆蔡英文　蔡詩萍籲：勿沉迷九二共識、不要有回鍋念頭

▲馬英九。（資料照／記者周宸亘攝）



記者蔡文鈴／台北報導

前總統馬英九近日不斷重申「九二共識」，並與現任總統蔡英文在兩岸主張上隔空互嗆，引發議論，甚至遭外界解讀有意回鍋擔任黨主席。對此，知名媒體人蔡詩萍透過臉書喊話馬英九，不必跳到第一線，就讓國民黨接班梯隊自己去摸索主流民意吧！

蔡詩萍指出，並非完全贊成蔡英文，但蔡英文的兩岸政策，一則有她的論述傳承，二則有時空環境的現實性，而馬英九的「九二共識」也有時空條件的配合；藍綠之間，互有各自的勝負，這一方面取決於每次對壘時雙方候選人的條件，另方面，則決勝於當時時空環境的主旋律，換言之，就是大環境因素。

蔡詩萍認為，從歷史累積的土壤看，馬英九的觀點，不能說沒有社會基礎，2008年馬英九能勝選，能創造「九二共識」氛圍，難道不是因為大環境使然嗎？尤其，中共「胡溫體制」的溫和路線。然而，當2014年太陽花學運爆發，中共的權力核心，轉移到習近平強悍的立場時，台灣內外的因素都在變化，與其說是民進黨，蔡英文的論述取得成功，不如說，何嘗不是國民黨，馬英九的路線，沒有「與時俱進」呢？

蔡詩萍說，當2019年習近平把「九二共識」硬套上「一國兩制」的框架，當香港的反送中，讓人看破「一國兩制」的恐怖時，還主張「九二共識」的人，其實完全忽略了，當下的時空裡，期盼兩岸和平。他呼籲馬英九，不能再「沉迷於」當時「九二共識」的順遂，而「嚴重忽視」或「故意看不見」此時中共的傲慢與偏見！

蔡詩萍強調，非常不願意看到卸任總統，在爭議性的問題上，有太多表態，這樣「管太多」政治現實，又介意太多自己的主張被時代更替，就會造成國民黨內很大的尷尬，而國民黨確實陷入嚴重的挑戰期，青黃不接，人才斷層，政策立場搖擺。

蔡詩萍希望馬英九能多想想，要讓國民黨青壯派自己透過摸索，辯論，溝通，找出自己的路，而非出來插手或有回鍋的念頭，否則只會讓國民黨與時代脫節更遠，與主流社會的期待，差距更大！