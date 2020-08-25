　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「首戰非終戰」　陳學聖：國民黨每次都輸在沒有兩岸論述

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲前國民黨立委陳學聖。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

前總統馬英九10日先稱一旦解放軍攻台「首戰即終戰」，台灣沒機會等美軍馳援，22再批總統蔡英文不承認九二共識，將國家推到戰爭邊緣，引發雙方隔空互嗆。對此，前國民黨立委陳學聖25日表示，「首戰真的非終戰」，看馬英九被圍剿成這樣，真的會想，是不是台灣已不知不覺中被捲入戰爭危機；同時，建議國民黨政治人物，這時不妨可表達自己對美中台關係的看法，國民黨每次輸，都輸在沒有論述，特別是兩岸關係，這時會是個好時機。

「首戰真的非終戰」。陳學聖在臉書表示，蔡英文不是今年初以史上最高得票數完封國民黨，甚至現在滿意度還高達6成以上，「小英在怕什麼？怕一位他們眼中早已『過氣』、只會捧者『九二共識』神主牌的老派政治人物？怕到不僅小英回擊，前主席卓榮泰也來摻一腳，卸任的秘書長羅文嘉也幫腔了」。

陳學聖指出，「說實在的，以我多年從政經驗，只有面對未來潛在強敵，才會用如此強烈炮火，想辦法將他封殺在一壘。不是嗎？」民進黨若真的不怕馬英九，就忽略他，若真的是「魯肉腳」、好打，就等馬英九被推出來選黨主席，再好好痛打，輕輕鬆鬆贏得下回大選，不是嗎？

陳學聖認為，看馬英九被圍剿成這樣，真的會想，是不是台灣真的已不知不覺中被捲入戰爭危機，政府藏有很多不想透露的秘密，所以民進黨的回應，正好讓台灣民眾可以靜下心來，好好想想台灣在美中兩大強敵對抗下，我們應該走的道路。

陳學聖表示，同時，建議有意問鼎大位的國民黨政治人物，這時也不妨可表達自己對美中台關係的看法，國民黨每次輸，都輸在沒有論述，特別是兩岸關係，這時會是個好時機。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
七夕衝一波！　這3星座告白最容易成功
台海若開戰...解放軍先打哪？前中將爆「這2地」最危險
快訊／台中警察突遭持刀揮砍！　送醫搶救中
甄子丹、任達華女兒同框「激短裙露纖細長腿」　網喊：岳父！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

謝國樑要求台鐵改善三訴求　台鐵基隆站「絕對不能廢」

傳銳鳶無人機進駐東沙、太平島　國防部：遵照南海政策維護區域和平

七夕曬愛…「趕快去戴墨鏡」　柯文哲「用歌聲」證明什麼是真愛

北市10大肇事路口曝光　信義、建國南上榜　「學姊」出馬當交通特派員

前捷克議長訪台遭對岸打壓身亡　蔡英文將追贈特種大綬卿雲勳章

王浩宇爆時力2020內幕　黃國昌曾嗆：提名我選總統、要不然我退黨

國民黨肯定開放陸生返台就讀：盼教育部協助檢疫與完整配套

蔡英文承諾速訂「最低工資法」　讓勞工調薪機制更明確

柯文哲提大巨蛋「干我屁事」　王世堅酸：想享受光環「乾脆去接替熊讚」

「首戰非終戰」　陳學聖：國民黨每次都輸在沒有兩岸論述

野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜

14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

《以家人之名》尖尖.凌霄.子秋和好惹 宋威龍「妳就是我的心藥」靠她治焦慮症

阿伯騎車秀「翹孤輪」全程彈跳　堅持腳不落地！網：根本老屁孩

周華健：我為冠佑唱過《花心》了ＸＤ　虧五月天「你們加在一起就不是少年」

老翁巷口見外送員「嚇摔」狂怒罵　監視器畫面曝！他怨：根本沒碰到

珊瑚嚴重白化...潮間帶布滿海膽 遊客小琉球戲水如與毒刺共舞！

謝國樑要求台鐵改善三訴求　台鐵基隆站「絕對不能廢」

傳銳鳶無人機進駐東沙、太平島　國防部：遵照南海政策維護區域和平

七夕曬愛…「趕快去戴墨鏡」　柯文哲「用歌聲」證明什麼是真愛

北市10大肇事路口曝光　信義、建國南上榜　「學姊」出馬當交通特派員

前捷克議長訪台遭對岸打壓身亡　蔡英文將追贈特種大綬卿雲勳章

王浩宇爆時力2020內幕　黃國昌曾嗆：提名我選總統、要不然我退黨

國民黨肯定開放陸生返台就讀：盼教育部協助檢疫與完整配套

蔡英文承諾速訂「最低工資法」　讓勞工調薪機制更明確

柯文哲提大巨蛋「干我屁事」　王世堅酸：想享受光環「乾脆去接替熊讚」

「首戰非終戰」　陳學聖：國民黨每次都輸在沒有兩岸論述

人家不依！2歲弟討親被拒心碎　小倆口「背對背」賭氣笑翻媽

好像看過？詹皇、JR防守溝通有誤互看攤手　神經刀平Kobe季後賽三分紀錄

邱品齊／2020防曬產品市場新趨勢　防曬產品怎麼挑？配方如何看？

房間傳求饒聲「不要殺我！」喊一下午…民宿老闆娘嚇壞　房門一開尷尬了

PO翹腳照公審「害台鐵司機遭懲處」　真相反轉超心酸：攸關性命！網氣炸了

蕾菈七夕情人節宣布「新身分」！罕見解放北半球　反骨男孩全員見證

謝國樑要求台鐵改善三訴求　台鐵基隆站「絕對不能廢」

福原愛當江宏傑時尚導師　領進腕錶世界敗Seiko

否認為長榮經營權教唆恐嚇　三子連襟謝國獻發聲明「天馬行空杜撰故事」

水電工激戰按摩妹23回！爽問「要5次嗎？」…她羞喊：婆婆會腿軟～正宮崩潰

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

政治熱門新聞

罷捷連署缺件173份！最新進度笑了

吳斯懷問蔡：國軍會不會還沒上場就Game Over？

韓粉專轉發大外宣？作為中國人「我很驕傲」

快訊／北市大稻埕煙火延至29日登場

德國普篩喊卡？他翻譯國外報導驚「被帶風向」

台灣外交突破　「南法觀光重鎮」新設辦事處

賴品妤爆乳照被放大　槓網友：你脖子接腸子？

女教練太像賴品妤被出征　本尊回應了！

羅文嘉端出蔣介石、蔣經國遺囑：請馬英九三思

還原黃國昌痛斥曾玟學現場　高鈺婷在場目睹

韓國瑜下一步？王浩宇曝唯一選擇是這

連勝文：蔡英文把台灣帶進823以來最危險時刻

大稻埕煙火延到何時？黃珊珊：沒意外是下周

共軍8月軍演分布圖曝光　王定宇：別看輕中共威脅

更多熱門

相關新聞

國安歸咎蔡英文　不可承受之重

國安歸咎蔡英文　不可承受之重

「馬英九基金會」日前舉辦的一場研討會，引來執政當局府、院、黨四面八方的全力抨擊，這可能是主辦單位始料未及，也使卸任的前總統馬英九，又站到台灣藍綠對抗的火線上，頓時成為媒體的一個關注焦點。

陸委會辦青年兩岸關係研習營

陸委會辦青年兩岸關係研習營

蘇貞昌嗆「對不起台灣人」　馬辦回擊：再度示範騙完神明騙人民

蘇貞昌嗆「對不起台灣人」　馬辦回擊：再度示範騙完神明騙人民

讓國民黨自己摸索主流民意吧！

讓國民黨自己摸索主流民意吧！

苦苓轟馬英九「內亂」

苦苓轟馬英九「內亂」

關鍵字：

陳學聖馬英九共軍兩岸

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

《2分之一強》馬丁七夕離婚8年妻！「10個月前結束夫妻關係」

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

女學生騎進台南地下道：差點被抓交替！　媽祖出手了

澎湖吃海鮮！3妹子「4菜噴8320元」

35元豆花買3碗！人妻神算數…老闆聽呆了

鼠寶半夜操刀！絕美新瀏海驚呆網

孫安佐恐下獄…孫鵬痛心發聲：早有心理準備！「自責對話曝」

馬丁妻3年前就曝：吵架到嗆離婚！

男女垂降網紅瀑布受困　水柱沖整夜死亡

醫師偷吃人妻病患6年　她秀婚紗嗆夫：我還帶他回家做

快訊／孫安佐遭起訴　最重恐被關10年

情侶看電影坐陀地位「激情大戰」！運動過程全錄下

同事女友太正！新北男業績要脅…她在男友旁含淚

300賓士條款？她喊加滿　店員嚇抖「新SOP曝光」

月薪3萬照存100萬！小資7招「無痛理財術」　每年多賺4個月薪水

更多

最夯影音

更多
野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜

野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜
14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面