「首戰非終戰」　陳學聖：國民黨每次都輸在沒有兩岸論述

記者蘇晏男／台北報導

前總統馬英九10日先稱一旦解放軍攻台「首戰即終戰」，台灣沒機會等美軍馳援，22再批總統蔡英文不承認九二共識，將國家推到戰爭邊緣，引發雙方隔空互嗆。對此，前國民黨立委陳學聖25日表示，「首戰真的非終戰」，看馬英九被圍剿成這樣，真的會想，是不是台灣已不知不覺中被捲入戰爭危機；同時，建議國民黨政治人物，這時不妨可表達自己對美中台關係的看法，國民黨每次輸，都輸在沒有論述，特別是兩岸關係，這時會是個好時機。

「首戰真的非終戰」。陳學聖在臉書表示，蔡英文不是今年初以史上最高得票數完封國民黨，甚至現在滿意度還高達6成以上，「小英在怕什麼？怕一位他們眼中早已『過氣』、只會捧者『九二共識』神主牌的老派政治人物？怕到不僅小英回擊，前主席卓榮泰也來摻一腳，卸任的秘書長羅文嘉也幫腔了」。

陳學聖指出，「說實在的，以我多年從政經驗，只有面對未來潛在強敵，才會用如此強烈炮火，想辦法將他封殺在一壘。不是嗎？」民進黨若真的不怕馬英九，就忽略他，若真的是「魯肉腳」、好打，就等馬英九被推出來選黨主席，再好好痛打，輕輕鬆鬆贏得下回大選，不是嗎？

陳學聖認為，看馬英九被圍剿成這樣，真的會想，是不是台灣真的已不知不覺中被捲入戰爭危機，政府藏有很多不想透露的秘密，所以民進黨的回應，正好讓台灣民眾可以靜下心來，好好想想台灣在美中兩大強敵對抗下，我們應該走的道路。

陳學聖表示，同時，建議有意問鼎大位的國民黨政治人物，這時也不妨可表達自己對美中台關係的看法，國民黨每次輸，都輸在沒有論述，特別是兩岸關係，這時會是個好時機。