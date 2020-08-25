高雄搏命警油罐車旁狂滑手機！「看車禍照片」再出包　日期顯示20190823

▲警方提供照片指出員警當時在看車禍事故照，但照片日期卻顯示20190823。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

楠梓分局的員警遭直擊在加油站進行測速勤務時，一人認真執勤，另一人不顧一旁油罐車正在輸油，倚著牆滑手機，事後，警方解釋當時員警不是在滑手機看私人頁面，而是為了公務看車禍照片判斷肇因，結果照片公布後，上面的日期竟然顯示去年20190823拍攝的，被抓包後，警分局再次解釋因機器誤調才會如此。

▲警方提供照片指出員警當時在看車禍事故照，但照片日期卻顯示20190823。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據記者追查，楠梓分局交通分隊調出資料顯示，在今年8月23日9點55分，該名員警的確有到右昌街與萬昌街口處理一起交通事故，因當日下雨，跡證較不明顯，因此隔日（24日）員警利用勤務空擋多加檢視，以利判斷肇因。而照片上的日期之所以會誤植成2019年，原因是公家採購公發的照相機由個人保管，該名員警的機器「設定跑掉」才造成這樣的結果，目前已經改善。

不過對此，交通分隊也指出，員警利用勤務空擋查看前一日的車禍照片，這項作法並不是很妥當，應該將注意力放在眼前的執勤內容，會請該同仁未來務必檢討改善。

回顧這次事件，油罐車輸油時有員警在一旁滑手機，完全不管可能的危險，分局對此提出說法，指該員警是為了公務看車禍照片判斷肇因，這說法真是讓人對警員的辛勞感到敬佩與不捨，結果仔細一看日期，卻顯示去年20190823被抓包，又再次解釋是誤調機器所致，楠梓警分局勤務紀律與落實，顯然螺絲已掉光光了！

▲警方提供照片指出員警當時在看車禍事故照，但照片日期卻顯示20190823。（圖／記者黃子倩翻攝）

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