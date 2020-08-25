北市10大危險路口公布！　信義路、建國南路口近4年28件車禍奪冠

▲台北市警局交通大隊邀請市府發言人黃瀞瑩代言宣導禮讓行人。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市政府警局統計今年起到8月21日行人交通事故，總共造成15人死亡、1248人受傷，雖較108年同期死亡減少5人，受傷仍增加25人，肇事原因以車輛「搶越行人穿越道、不禮讓行人」及「未注意車前狀況」為主，發生地點在路口範圍最多，北市警方為加強宣導路口「慢、看、停」交通安全觀念，特別邀請市府發言人「學姊」黃瀞瑩擔任交通特派員，呼籲用路民眾行車尊重行人，降低車禍傷亡發生。

北市交通大隊統計近3年行人交通事故，公布行人10大易肇事路口：以大安區「信義路、建國南路口」28件最多，其次依序為中山區「民生東路、林森北路口」22件、萬華區與中正區相鄰之「中華路、漢口街口」及中山區「民權東路、林森北路口」21件。

▲台北市警局交通大隊公布2020年台北市10大危險路口。（圖／記者張君豪翻攝）

為改善行人車禍受傷狀況，北市府警察局從9月1日起，將展開為期一個月路口安全大執法，以汽機車在路口不暫停禮讓行人為執法重點，交通大隊表示：汽車駕駛人，駕車行經行人穿越道不暫停讓行人先通過，可處新台幣1,200元以上3,600元以下罰鍰；若汽機車駕駛不禮讓有使用導盲犬、杖的盲人，將處新台幣2,400元以上7,200元以下罰鍰。

北市警說，這次的安全大執法，將針對車輛不禮讓行人違規取締原則有下列4種情形加強取締，包含：

1.路口無人指揮時，汽車在行人穿越道上距離行人行進方向一個車道寬（約三公尺）以內未禮讓行人優先通行者。

2.路口有人指揮時，未聽從指揮通過路口者。

3.一群行人穿越行人穿越道時，汽、機車未禮讓行人完全通過路口，強行進入行人穿越道，迫使行人分散成兩群者。

4.行人穿越路口時，汽、機車強行進入行人穿越道，造成行人驚嚇、後退或停等者。北市警方籲請車輛駕駛人行近路口務必減速慢行、察看左右後方有無人車、暫「停」禮讓行人先行以免受罰！

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