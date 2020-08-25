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運算未來超能力 　成大敏求智慧運算學院正式營運

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▲成大敏求智慧運算學院24日下午舉辦學院啟動典禮，歡迎不同學院或想深度學習AI主題應用的學生前來選修、就讀，一起學習、運算未來超能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成大敏求智慧運算學院24日下午舉辦學院啟動典禮，歡迎不同學院或想深度學習AI主題應用的學生前來選修、就讀，一起學習、運算未來超能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一秒判讀肺炎特徵、無人自動駕駛、地震防災示警，資訊科技時代極度仰賴運算處理分秒激增的海量訊息，成大敏求智慧運算學院24日下午舉辦學院啟動典禮，現場以極具科技未來感的3D光雕秀，亮麗宣布跨域整合運算應用的嶄新學院正式營運。

成大敏求智慧運算學院院長謝明得表示，學院首屆「人工智慧機器人碩士學位學程」 2020年10月開放碩士甄試及入學考試，學院首屆新生將於2021年9月入學就讀，鎖定校內9大學院學生跨領域學習運算知識技術的「智慧運算學分學程」，預期於2021年2月正式啟動，並同步完成「智慧運算碩博士學位學程」之規劃與申請。

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旺宏電子董事長吳敏求提到，數學運算可廣泛跟各領域結合。從專業領域來看，成大上到太空、下到地底，從理論到醫學、工程、防災、農業、人文、社會科學等，是最全面的整合平台。

成大校長蘇慧貞指出，社會轉動過程中，大學需承擔「成就人才，邁向未來」的重要責任，成大敏求智慧運算學院跳脫現有高教制度框架，希望「讓教育更符合社會實際需求」，訴求雙專長、雙智慧跨域人才培育。成大副校長吳誠文期許學院持續秉持創新思維、培育跨域整合運算人才，讓學院成為有效運用資源的國際級平台。

啟動典禮現場以直播方式，邀集成大校長蘇慧貞、副校長吳誠文、敏求智慧運算學院院長謝明得與旺宏電子董事長吳敏求，由學院教師李韶曼擔任主持人，以「有AI無礙？！我的未來真的不是夢？」為題，就AI科技發展與學生未來就業展望進行對談。

大數據時代，Google地圖導航、依據使用者喜好投放網路廣告等，人類日常生活與智慧運算科技息息相關，美國麻省理工學院( MIT )、卡內基美隆大學( CMU )等全球知名頂尖理工大學，相繼成立以運算為發展核心的教育模式。因應未來眾多領域須仰賴運算技術的趨勢，吳誠文副校長認為大學應創造社會發展所需的知識技術，培育中堅優質人才引領未來社會風潮。

▲成大敏求智慧運算學院24日下午舉辦學院啟動典禮，歡迎不同學院或想深度學習AI主題應用的學生前來選修、就讀，一起學習、運算未來超能力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

AI是人工智慧「Artificial Intelligence」縮寫，旺宏電子董事長吳敏求認為其中的A也可以是「Algorithm」，演算法。Algorithm所代表的意義就是Mathematician，若能將Algorithm和Mathematician相互結合，智慧運算學院一定能顯現出不一樣的特色。謝明得院長指出，AI技術應用可廣泛與各學院專業領域結合，因應台灣社會高齡、少子化趨勢而生的全方位照護機器人，具有陪伴互動、健康資訊智慧監測、即時提醒居家安全等多重功能，需要廣泛連結醫學、電機、資訊、機械甚至人文學科、社會科學等跨領域專長方能實現。

科技來自人性，成大敏求智慧運算學院「人工智慧機器人碩士學位學程」，課程設計兼顧學生的科學知識、運算技術與軟性實力的發展。成大敏求智慧運算學院人工智慧機器人碩士學位學程主任連震杰提到，學院風格講求效率、重視實質產出。除學習基礎運算與專業學門的理論知識與實作技能，也重視建構學生社會關懷、議題分析、溝通合作、創新應用、系統整合等軟性實力。歡迎不同學院或想深度學習AI主題應用的學生前來選修、就讀，一起學習、運算未來超能力！

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