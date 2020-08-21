成大X科技部　後疫情時代AI防疫未來式大家一起來！

▲科技部補助成大人工智慧生技醫療創新研究中心，舉辦「防疫未來式」全方位AI防疫論壇，現場匯集產、官、學、研、醫各界專家學者現場與線上共計約200人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

隨著世界各國紛紛傳出第二波感染風險，疫情仍持續升溫，後疫情時代我們該如何持續堅守，是各界關注的議題，21日科技部補助成大人工智慧生技醫療創新研究中心，舉辦「防疫未來式」全方位AI防疫論壇，現場匯集產、官、學、研、醫各界專家學者現場與線上共計約200人。

醫療、科技利上加利，大數據分析病毒資料庫、AI影像判讀加速病歷篩檢等，台灣AI助攻防疫成果備受國際矚目，科技部補助人工智慧生技醫療創新研究中心梁勝富主任表示，該中心2017年成立，致力推動生醫領域的AI創新解決方案，希望透過論壇鏈結各界能量，一同運用AI做防疫幫助台灣超前部署，幫助世界共同對抗疫情。

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「不只防疫新生活，也要有智慧醫療防疫新科技」。台灣逐步開放邊境、重回國際實體互動行列，需各界聯手，超前部署疫情因應策略，做好面對未來各類疫情變化的多重挑戰。「防疫未來式」全方位AI防疫論壇，聚焦討論後疫情時代的醫療前瞻發展、照護應用、數位科技、心理人文、上市法規迭代、醫材政策展望等，各面向所面臨的新挑戰與可能發展機會。副總統賴清德親至現場擔任開幕致詞嘉賓，與會貴賓包含台南市市長黃偉哲、社會福利及衛生環境委員會委員莊競程，科技部政務次長謝達斌。

副總統賴清德提到，入境檢疫、防疫追蹤、電子圍籬、口罩實名制等展現台灣科技防疫實力，未來篩檢試劑、疫苗開發等AI扮演關鍵角色，防疫未來式希望中央、地方持續合作，公共衛生雙軌並行，全民團結，超前部署下一階段防疫基礎。

科技部政務次長謝達斌指出，AI醫療應用是政府核心發展戰略，國際疫情嚴峻，台灣除與世界分享防疫成功經驗，也邀請各界先進專家、跨域、跨國共商科技防疫未來展望。

開場演講由美國賓州大學佩雷爾曼醫學院副教授崔富強，線上分享AI實時決策醫療系統在COVID-19大流行期間的應用。一日論壇匯集產、官、學、研、醫5個單位共同舉辦，包含科技部補助成功大學人工智慧生技醫療創新研究中心攜手科技部補助全幅健康照護子中心、國立成功大學、國立成功大學醫學院附設醫院以及國家實驗研究院人工智慧產學研聯盟。



21日活動分上、下午進行，內容充實且多元。政府、科技與醫療面向，衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥透過線上演講，針對本次活動主題「防疫未來式」，分享現今與未來台灣政府防疫模式的突破與挑戰。廣達電腦技術長張嘉淵則就科技發展面向分享「未來智慧醫療的願景與挑戰」；國立成功大學醫學院教授兼臨床醫學研究中心主任劉秉彥以成大醫院為例，分享醫院端面對新興傳染病的科技防疫三部曲。

產學研部分，邀集高端疫苗專案副理楊鈞堯、國立交通大學數據科學與工程研究所所長暨講座教授曾新穆、穎銳生醫顧問公司總裁朱棻玉、Acorn Campus台灣合夥人瞿志豪、高雄醫學大學醫學系教授陳彥旭、開源智造股份有限公司執行長黃名仕等專家學者暢談疫苗開發、防疫醫材研發與智慧照護等議題。

末場小組討論以「防疫未來式智慧醫療策略與展望」為題，主辦單位梁勝富主任擔任主持，針對台灣政府智慧醫療未來政策推動方向、醫院於智慧醫療上的推動現況與未來發展方向、台灣發展智慧醫療的看法與建議、智慧醫療產業發展情況及困難挑戰等議題進行對談。4位與談人包含交通大學智慧醫療推動辦公室副主任陳榮治、高雄醫學大學教授陳彥旭、國立成功大學醫學院教授兼臨床醫學研究中心劉秉彥主任、Acorn Campus台灣合夥人瞿志豪。

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