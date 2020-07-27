衛武營文化中心設計大改…荷蘭建築師追討服務費　文化部判賠1.28億元

▲文化部於衛武營文化中心建造時，要求大改設計，荷蘭建築師跨喊追討服務費。（圖／衛武營提供）

記者羅志華／台北報導

位在高雄鳳山的衛武營國家藝術中心，是全球最大單一屋頂綜合劇院，於2018年啟用時還引來網紅館長批評「只有那些政商名流會去看」，在網上引起一波議論，啟用後大受歡迎，不料文化部於工程期間要求變更設計，使荷蘭設計師法蘭馨．侯班跨海求償服務費差額1億3219萬2千元，北院日前判文化部應給付1億2888萬7200元。

設計師依合約主張，文化部於2007年時，要求戲劇院、小劇場、音樂廳、演奏廳的席位數量，到了2008年4月先做了一次更改，同年7月又要求暫停工程再改一次，但此次改變幅度過大，依合約須加收服務費，要求文化部給付工成草圖階段、監造階段服務費差額，共1億3219萬2000元。

文化部認為，變更時保留了大部分原規劃，僅為草圖修正，而不是重新設計，設計師的要求並不符合約上的「重大變更」，且設計師也只能請求草圖階段「之後」的服務費，頂多1億2393萬元，且設計師已請求給付一般變更、工期展延的服務費，再以「重大變更」為由請領費用，顯然是重複申請。

法院審酌雙方契約，扣除設計師先前已獲判的15%工程草圖階段服務費後，判文化部應再給付1億2888萬7200元

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