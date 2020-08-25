軍中隱藏版料理！他在玉米濃湯撈到「便當滷雞腿」　連長都傻眼

▲原PO在玉米濃湯撈到滷雞腿。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

當兵這件事向來是男生聊天的熱門話題之一，提到當兵時的料理，大家都一臉害怕，一名網友回憶起趣事，吃過最奇葩的料理是，玉米濃湯煮滷雞腿。連長去裝湯的時候還嚇到，以為是有人倒廚餘，後來問伙房才知道，因為雞腿太多，所以加在湯裡一起煮。

原PO在臉書「爆廢公社」發文，聽過很多當兵時期的「特別料理」，但這一道菜令他印象最深刻，因為滷雞腿太多隻，伙房直接把雞腿丟到玉米濃湯裡一起煮，「雞腿是先滷過的，就是便當常見的那種雞腿」。連長裝湯時還以為是白目兵倒廚餘，但都說沒有人倒，後來問伙房才知道，原來是創意料理。

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貼文一出後，許多網友在底下留言，當兵吃過的隱藏版料理，「檸檬香蕉燉雞湯」、「綠豆殼湯」、「鋼鐵豬排」、「帶土帶皮水煮洋蔥切半佐柴魚片」、「紅蘿蔔炒白蘿蔔」、「饅頭咬下一口，看到半隻小強」、「鳳梨苦瓜湯加小魚乾」、「早餐的奶茶用蒸包子的熱水泡，整個奶茶是鹹的」、「菜單開蕃茄炒蛋，當天變蕃茄炒魯蛋」。

也有其他網友表示，「身為食勤兵，你不知道的事情可多了」、「會這樣說的一定沒吃過大滷麵」、「看了大家的回覆，突然發現我在部隊吃的很高級」、「看到不好吃的菜色，都去營站買泡麵、冰淇淋來吃」、「去幫伙過，你什麼都不想吃了」。