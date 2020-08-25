看煙火、拜月老！　北北基桃學姊七夕口袋景點一次看



新聞節目中心／綜合報導

今天是七夕情人節，台北市政府稍早宣布，大稻埕情人節煙火已確定在29日重新登場；北市府副發言人黃瀞瑩也在ETtoday新聞雲《雲端最前線》節目中表示，這次煙火長達480秒，希望大家共襄盛舉，「我可能會在某個小角落，大家可以來找我」；此外，新北市政府副發言人戴湘儀則在節目中介紹新北月老廟、4大情人鵲橋，盼大家都能求得好姻緣。

大稻埕、漁人碼頭煙火週末接力登場！

黃瀞瑩指出，上週末受到颱風影響，風速太強或下雨都可能讓煙火不好看，因此大稻埕煙火將延至8月29日舉行，希望當天是好天氣。她並介紹，這次煙火共480秒，設計了愛心、笑臉圖案，搭配情人節歌曲，聲光效果俱佳，保證是一份很好的情人節禮物。戴湘儀也補充，淡水漁人碼頭煙火同樣延至30日晚間8時舉行，不管是年輕人、老派約會都適合。

▲台北市政府副發言人黃瀞瑩。（圖／翻攝《雲端最前線》）

戴湘儀進一步提到，新北市有新店陽光橋、新莊新月橋、汐止星光橋與三重辰光橋組成的「4大鵲橋」，其中，新月橋上面有大鑽戒、月球等裝飾，吸引很多人去朝聖，甚至有情侶直接現場求婚；另外，汐止星光橋則是超大麥克風造型，都很適合大家晚上前往散步、耍浪漫。

她接著說，新北市也有非常多特色月老廟，像是「萬里情月老廟」中，從窗戶、地板到天花板都是愛心裝飾，「月老後面那道光也是愛心！」整間充滿粉紅泡泡，讓大家一定要招到桃花才能回去，「我也有在那邊求姻緣，拜託月老給我一段好姻緣！」

桃園Xpark水族館超夯！ 基隆24小時行程挑戰體力

2020桃園蓮花季即將在30日結束，桃園市政府副發言人吳安琪則推薦，女生到這個「網美景點」，一定能留下一輩子難忘的唯美照片；而一般人可能認為蓮花季較像親子行程，事實上情侶一同賞蓮花、拍美照，也能讓感情加溫。

此外，吳安琪還提及近期高人氣的桃園Xpark八景島水族館，除了餐廳內設計了很多透明管線，不時會有企鵝從身旁經過，館內還有高達兩層樓的「福爾摩沙大水槽」，可以看各式各樣的魚悠遊，「很療癒！情侶在這邊感情也會升溫！」

基隆市政府近期則推出「24小時不斷電之旅」，計畫凌晨從崁仔頂漁市出發，可一路走訪和平島公園、潮境公園、情人湖公園、基隆嶼登島體驗，並在晚間參與碧砂漁港夜釣行程。發言人沈詠珮指出，基隆和平島的阿拉寶灣是全球最美21個日出觀測點之一，更是期間限定的景點，每天限額300人，非常值得走訪。

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