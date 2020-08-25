　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

看煙火、拜月老！　北北基桃學姊七夕口袋景點一次看

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲


新聞節目中心／綜合報導

今天是七夕情人節，台北市政府稍早宣布，大稻埕情人節煙火已確定在29日重新登場；北市府副發言人黃瀞瑩也在ETtoday新聞雲《雲端最前線》節目中表示，這次煙火長達480秒，希望大家共襄盛舉，「我可能會在某個小角落，大家可以來找我」；此外，新北市政府副發言人戴湘儀則在節目中介紹新北月老廟、4大情人鵲橋，盼大家都能求得好姻緣。

大稻埕、漁人碼頭煙火週末接力登場！

黃瀞瑩指出，上週末受到颱風影響，風速太強或下雨都可能讓煙火不好看，因此大稻埕煙火將延至8月29日舉行，希望當天是好天氣。她並介紹，這次煙火共480秒，設計了愛心、笑臉圖案，搭配情人節歌曲，聲光效果俱佳，保證是一份很好的情人節禮物。戴湘儀也補充，淡水漁人碼頭煙火同樣延至30日晚間8時舉行，不管是年輕人、老派約會都適合。

▲▼台北市政府副發言人黃瀞瑩。（圖／翻攝《雲端最前線》）

▲台北市政府副發言人黃瀞瑩。（圖／翻攝《雲端最前線》）

戴湘儀進一步提到，新北市有新店陽光橋、新莊新月橋、汐止星光橋與三重辰光橋組成的「4大鵲橋」，其中，新月橋上面有大鑽戒、月球等裝飾，吸引很多人去朝聖，甚至有情侶直接現場求婚；另外，汐止星光橋則是超大麥克風造型，都很適合大家晚上前往散步、耍浪漫。

她接著說，新北市也有非常多特色月老廟，像是「萬里情月老廟」中，從窗戶、地板到天花板都是愛心裝飾，「月老後面那道光也是愛心！」整間充滿粉紅泡泡，讓大家一定要招到桃花才能回去，「我也有在那邊求姻緣，拜託月老給我一段好姻緣！」

▲▼台北市政府副發言人黃瀞瑩、新北市政府副發言人戴湘儀、桃園市政府副發言人吳安琪、基隆市政府發言人沈詠珮 。（圖／翻攝雲端最前線）

桃園Xpark水族館超夯！ 基隆24小時行程挑戰體力

2020桃園蓮花季即將在30日結束，桃園市政府副發言人吳安琪則推薦，女生到這個「網美景點」，一定能留下一輩子難忘的唯美照片；而一般人可能認為蓮花季較像親子行程，事實上情侶一同賞蓮花、拍美照，也能讓感情加溫。

此外，吳安琪還提及近期高人氣的桃園Xpark八景島水族館，除了餐廳內設計了很多透明管線，不時會有企鵝從身旁經過，館內還有高達兩層樓的「福爾摩沙大水槽」，可以看各式各樣的魚悠遊，「很療癒！情侶在這邊感情也會升溫！」

基隆市政府近期則推出「24小時不斷電之旅」，計畫凌晨從崁仔頂漁市出發，可一路走訪和平島公園、潮境公園、情人湖公園、基隆嶼登島體驗，並在晚間參與碧砂漁港夜釣行程。發言人沈詠珮指出，基隆和平島的阿拉寶灣是全球最美21個日出觀測點之一，更是期間限定的景點，每天限額300人，非常值得走訪。

《雲端最前線第884集FB》


《雲端最前線第884集Youtube》


 

ET快訊
快訊／成功嶺替代役男「上廁所」突墜樓！役政署回應了
又有颱風將生成！　明起雨彈炸台「3天降雨熱區」出爐
被問若「北京武力犯台」怎應對？　川普回應了
他爆時力內幕！黃國昌嗆：提我選總統　站上辯論台小英會挫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

外交部做了一件事　讓蔡英文今晚想來點...「普羅旺斯燉菜」！

馬英九狂嗆蔡英文　蔡詩萍籲：勿沉迷九二共識、不要有回鍋念頭

徐國勇七夕感性謝謝老婆：能陪太太出門的時間更少了

曾玟學母怒嗆黃國昌控制狂　「為下一步盤算排除異己」

看煙火、拜月老！　北北基桃學姊七夕口袋景點一次看

韓國瑜的「軍事觀光」要延續？　陳其邁：不要做一半就夭折

謝國樑要求台鐵改善三訴求　基隆到八堵「絕對不能廢」

銳鳶無人機首度進駐東沙、太平島　國防部說話了

七夕曬愛…「趕快去戴墨鏡」　柯文哲「用歌聲」證明什麼是真愛

北市10大肇事路口曝光　信義、建國南上榜　「學姊」出馬當交通特派員

野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜

14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

《以家人之名》尖尖.凌霄.子秋和好惹 宋威龍「妳就是我的心藥」靠她治焦慮症

阿伯騎車秀「翹孤輪」全程彈跳　堅持腳不落地！網：根本老屁孩

周華健：我為冠佑唱過《花心》了ＸＤ　虧五月天「你們加在一起就不是少年」

珊瑚嚴重白化...潮間帶布滿海膽 遊客小琉球戲水如與毒刺共舞！

老翁巷口見外送員「嚇摔」狂怒罵　監視器畫面曝！他怨：根本沒碰到

外交部做了一件事　讓蔡英文今晚想來點...「普羅旺斯燉菜」！

馬英九狂嗆蔡英文　蔡詩萍籲：勿沉迷九二共識、不要有回鍋念頭

徐國勇七夕感性謝謝老婆：能陪太太出門的時間更少了

曾玟學母怒嗆黃國昌控制狂　「為下一步盤算排除異己」

看煙火、拜月老！　北北基桃學姊七夕口袋景點一次看

韓國瑜的「軍事觀光」要延續？　陳其邁：不要做一半就夭折

謝國樑要求台鐵改善三訴求　基隆到八堵「絕對不能廢」

銳鳶無人機首度進駐東沙、太平島　國防部說話了

七夕曬愛…「趕快去戴墨鏡」　柯文哲「用歌聲」證明什麼是真愛

北市10大肇事路口曝光　信義、建國南上榜　「學姊」出馬當交通特派員

金與正掌控「北韓權力核心機構」！　南韓曝平壤政府最新動向

【廣編】快速「衣」招5秒消滅病毒　LAURASTAR瑞士熨燙護理系統

苗栗婆婆「3F樓梯狠推媳婦」！見她爬不起來…冷喊：不要裝了　親媽見這幕氣炸

【黃寶慧】慧眼看天下／民主黨全代會刪「一中原則」拜登對陸將比川普更狠！？　吳子嘉：個人背景加上民意基礎，有可能！

疫情低谷快結束了　專家預警備戰只剩30天

家樂福東興店撤後迎來家具館！只租千坪地下室　15年租金逾6千萬

萬華房仲砍運將18刀致死　出庭辯「只想嚇他」...被害家屬怒嗆狡辯

中職／兄弟新洋投雷艾斯二軍再投一場　萊福力已傳接球

安心國旅補助經費8月底就快用完　觀光局擬額度減半、最慘提早結束

每年電費破萬元！「忍痛砸20萬」全換變頻　她一收8月帳單驚呆

政治熱門新聞

罷捷連署缺件173份！最新進度笑了

吳斯懷問蔡：國軍會不會還沒上場就Game Over？

韓粉專轉發大外宣？作為中國人「我很驕傲」

德國普篩喊卡？他翻譯國外報導驚「被帶風向」

快訊／北市大稻埕煙火延至29日登場

台灣外交突破　「南法觀光重鎮」新設辦事處

賴品妤爆乳照被放大　槓網友：你脖子接腸子？

女教練太像賴品妤被出征　本尊回應了！

還原黃國昌痛斥曾玟學現場　高鈺婷在場目睹

王浩宇爆時力2020內幕　黃國昌曾嗆：提名我選總統

羅文嘉端出蔣介石、蔣經國遺囑：請馬英九三思

韓國瑜下一步？王浩宇曝唯一選擇是這

連勝文：蔡英文把台灣帶進823以來最危險時刻

大稻埕煙火延到何時？黃珊珊：沒意外是下周

更多熱門

相關新聞

獨／拖吊女王跳車直播　恩客單筆15萬刷下去

獨／拖吊女王跳車直播　恩客單筆15萬刷下去

國內拖吊業界知名唯一女駕駛錢雅婷，被稱為拖吊女王，現在加入網路直播拍賣，擔任直播主，錢錢透露現在直播拍賣太競爭，不少直播主還得要吞劍、噴火等等才能留住觀眾，而自己也有一套吸客哲學，就是露出「長輩」，然後「罵三字經」，說也奇怪，這個味道還真合觀眾胃口，讓她曾經創下單筆15萬的訂單。

樓上爽收租、樓下爆走！新店老公寓掛布條怒嗆　要頂樓出租套房滾蛋

樓上爽收租、樓下爆走！新店老公寓掛布條怒嗆　要頂樓出租套房滾蛋

羅霈穎猝逝 教你生前立遺囑 Line和FB寫遺囑有用嗎？│行動法庭 第81集

羅霈穎猝逝 教你生前立遺囑 Line和FB寫遺囑有用嗎？│行動法庭 第81集

營養午餐弊案　更一審10校長有罪

營養午餐弊案　更一審10校長有罪

北北基桃學姐帶路 情人節找姻緣

北北基桃學姐帶路 情人節找姻緣

關鍵字：

雲端最前線直播ET直播台北市新北市桃園市基隆市黃瀞瑩沈詠珮戴湘儀吳安琪

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

《2分之一強》馬丁七夕離婚8年妻！「10個月前結束夫妻關係」

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

女學生騎進台南地下道：差點被抓交替！　媽祖出手了

澎湖吃海鮮！3妹子「4菜噴8320元」

鼠寶半夜操刀！絕美新瀏海驚呆網

35元豆花買3碗！人妻神算數…老闆聽呆了

孫安佐恐下獄…孫鵬痛心發聲：早有心理準備！「自責對話曝」

同事女友太正！新北男業績要脅…她在男友旁含淚

馬丁妻3年前就曝：吵架到嗆離婚！

情侶看電影坐陀地位「激情大戰」！運動過程全錄下

男女垂降網紅瀑布受困　水柱沖整夜死亡

醫師偷吃人妻病患6年　她秀婚紗嗆夫：我還帶他回家做

快訊／孫安佐遭起訴　最重恐被關10年

300賓士條款？她喊加滿　店員嚇抖「新SOP曝光」

月薪3萬照存100萬！小資7招「無痛理財術」　每年多賺4個月薪水

更多

最夯影音

更多
野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜

野生陳芳語信義區飆唱《愛你》！　和粉絲親切合照…太羨慕了＞＜
14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

14年前常聽到「有人想下毒害我」　他爆思覺失調心酸因病喪失學業

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

女騎士半路「踹狗下車」狠心丟包 骨瘦汪發抖回頭...她氣炸：別跑

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

男與店員不慎碰撞！妻咆哮飆髒話　擼衣袖+拿安全帽發威：只顧滑手機

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

5566高雄開唱！少不了神曲《我難過》　《無所謂》《風雲變色》每首都經典

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面