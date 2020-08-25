獨／拖吊車女神斜槓人生開直播！單筆15萬水產包軌　「深V貼肉」趴叫：乾爹

▲拖車女神錢錢轉戰直播拍賣，單筆15萬業績 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

國內拖吊業界知名唯一女駕駛錢雅婷，被稱為拖吊女王錢錢，不過現在斜槓人生，在今年4月份再次復出加入網路直播拍賣，在《543小姐》直播台擔任直播主，錢錢透露現在直播拍賣盛行，不少直播主還得要吞劍、噴火等等才能留住觀眾，實在是太競爭，不過自己也有一套吸客哲學，就是露出「長輩」，創造魔鬼視角，然後還要得「罵三字經」，說也奇怪，這個味道還真合觀眾胃口，讓她曾經創下單筆15萬的訂單。

錢錢說現在直播拍賣太多了，實在是太競爭了：「吞劍、噴火，有時候還要耍球，有時候要下腰、轉盤子像馬戲團這樣子，真的！如果不好看，觀眾還會說又會罵你們在做什麼，難看等等字眼，甚至還要請猛男跟辣妹來，有時候還要請唱歌的藝人，這樣來呈現直播畫面的豐富性，客人才會留下來觀看」，所以她說下次要跟老闆一起在直播前面演霹靂火。

▲拖車女神錢錢轉戰直播拍賣，單筆15萬業績 。（圖／記者吳奕靖攝）

她也坦言直播拍賣主就得要像是「精神分裂」一樣，自己演給自己看，而且下播之後，還得要回看這一場的表現是否有需要改進的地方，如果一場業績不是很理想，就要告訴自己「下一次會更好」，就是這樣的態度，讓她有次單筆成交15萬的水產訂單，錢錢回想這一段，笑著說：「就是恩客，看到他就是直接趴著叫乾爹」，

而現在當網路當直播主，難免會遇到酸民，錢錢說：「就直接幹回去啊！不用客氣，因為做拖車的時候我就是這樣，因為遇到不好客人，電話拿起來就是對罵，所以直播上有人罵，當場直接罵回去，不用管那麼多，反正電腦關掉又找不到我」。

▲拖車女神錢錢轉戰直播拍賣，單筆15萬業績 。（圖／記者吳奕靖攝）

但為何從拖車界轉到直播界，錢錢說：「因為拖車界生意蕭條，會太直接嗎？因為沒有固定薪水，現在因為結交不好的朋友，才會誤入歧途，他推我上去，而且之前也有短暫直播過，所以才答應他試試看，而且直播很有趣，可以認識北中南不同的朋友」。

▲拖車女神錢錢轉戰直播拍賣，單筆15萬業績 。（圖／記者吳奕靖攝）