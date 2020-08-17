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史上最強導遊！送面膜「遊覽車一秒安靜」　千人跪了：這是高手

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▲史上最強導遊！送面膜「遊覽車一秒安靜」　千人跪了：這是高手。（圖／爆廢公社）

▲導遊出絕招！每人一人一張面膜，遊覽車空氣突然安靜。（圖／爆廢公社）

網搜小組／柯沛辰報導

術業有專攻！一名女網友在臉書貼出一張照片，從中可見整車乘客一人一張面膜，無一不安穩在座位閉目養神。原來，導遊為了換來休息，索性面膜大放送，果真換來清淨時光，讓許多人看完不禁直呼「這是高手！」

原PO在臉書社團「爆廢公社」笑說，「當導遊要用腦袋，導遊送一人一張面膜，終於換來整車的安靜，耳根清靜」。

照片中可見，乘客們雙眼緊閉，敷著一張白色面膜，數量之多，第一眼不免有些嚇人，但仔細一看，車上沒有印象中乘客大唱卡拉OK的熱鬧場景，卻多了一份難得的寧靜悠閒，竟構成一幅安詳的有趣畫面。

▲史上最強導遊！送面膜「遊覽車一秒安靜」　千人跪了：這是高手。（圖／爆廢公社）

▲眾人閉目養神，還有人索性小睡休息，讓導遊換來片刻清靜。（圖／爆廢公社）

許多人看完紛紛笑說，「直接一個安靜」、「幽靈巴士嗎」、「這招厲害」、「太有才了」、「現代問題，要用現代方法解決」、「欸～真的好聰明XD」、「別騙我，明明是低成本的潤餅皮」、「接進香團必備面膜」、「再過兩天，晚上路人看到會嚇死」。

其中，也有網友疑惑，「效果只有10分鐘」、「只能換來15分鐘的寧靜」、「只能撐15分鐘吧」。不料原PO一秒神回，「告訴他們要敷30分鐘」，讓眾人笑讚「很可以」、「學到了」、「真的厲害」掀起熱議。

▲史上最強導遊！送面膜「遊覽車一秒安靜」　千人跪了：這是高手。（圖／爆廢公社）

▲只能安靜15分鐘？原PO有解。（圖／爆廢公社）

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