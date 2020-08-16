太魯閣錐麓古道維修安全設施　9月15日起分3階段封閉

▲錐麓古道為合歡越嶺古道殘存遺跡，是太魯閣峽谷最壯麗的景觀。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為提升錐麓古道安全性，太魯閣國家公園管理處將於今年9月15日起，分3階段進行步道安全設施工程，由於施工路段步道狹窄，為了維護遊客安全，施工期間錐麓古道將暫時封閉。

太管處說明錐麓古道3階段施工及封閉時間如下:

（一）2020年9月15日（星期二）至2010年9月30日（星期三），共計16日。

（二）2020年10月16日（星期五）至2020年10月30日（星期五），共15日。

（三）2020年11月16日（星期一）至2020年11月30日（星期一）共計15日。

太管處表示，錐麓古道非施工期間仍維持開放，名眾仍可上網申請。為提升遊憩安全及品質進行這項工程，如受天候影響，而延長或改變施工期間，太管處將於官網另行公布週知。

▲為提升錐麓古道安全性修護施工，今年9月15日起，將分3階段暫時封閉。

錐麓古道為合歡越嶺古道殘存遺跡，錐麓與福磯斷崖隔溪對峙，長約1.2公里，高約600公尺，幾乎全由大理岩構成，是太魯閣峽谷最壯麗的景觀。由於地理環境及法令因素，古道修復工作極為艱辛險峻，許多路段已崩毀，安全因素該路線封閉多年。近年來，管理處為配合生態旅遊之推展並兼顧史蹟之保存工作，繼民國93年底完成古道自燕子口－巴達崗－大斷崖－紀念碑（斷崖駐在所舊址）路段修復工作外，全程亦陸續修復，全程共計10.3公里。目前僅開放3.1公里，即錐麓吊橋至斷崖駐在所（東進東出）。

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