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古早味紅茶好喝到他驚呆！　內行人曝光「2秘方」是美味關鍵：多一個層次

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▲▼紅茶,跨年,冬天,熱飲。（圖／翻攝自pixabay）

▲原PO大讚古早味紅茶很好喝。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多古早味美食做法並不複雜，除了有懷念的味道，樸實的美味讓人更是難忘。就有網友在PTT的WomenTalk發起閒聊，說他看完電影要回家，路過一個賣營養三明治的小攤販，老闆大推自家紅茶很好喝，原PO就點了一杯。結果這一嘗驚為天人，除了很搭之外，甚至讓他忍不住直問「古早味紅茶為什麼這麼迷人？」

這位網友在文中表示，他休假日下午跑去看電影，回家路過家裡附近的小攤販，點了營養三明治來吃，就被老闆問「要不要加點紅茶？我們的紅茶很好喝。」原PO就想說試試看，反正不好喝的話也沒差，「喝完、吃完，驚為天人！超級搭啊！為什麼古早味紅茶這麼好喝……」，也說早餐店紅茶完全不能比。

請繼續往下閱讀...

看到貼文後，就有許多人超有感，「真的，加鮮奶更好喝」、「我也喜歡，而且通常古早味紅茶特大杯只要30-35，超讚」、「真的，喝起來很解渴，適合單喝不用加牛奶」、「古早味紅茶加牛奶，超棒TTTTTTT。」

沒想到貼文還釣出PTT名人約克羊（yorkyoung），留言解答曝光好喝的關鍵，「古早味紅茶有加決明子，味道多一個層次，糖是紅糖，不是砂糖」、「糖按照純度跟煉製方法都不一樣，以蔗糖來講就有冰糖>白糖>紅糖、黑糖。」

還有網友補充，「黑糖跟紅糖就精煉程度不同而已，我覺得紅糖最萬用，黑糖太過搶味，白糖則是太過單調」、「古早味紅茶有加決明子，而決明子本身有苦澀味，所以要加點砂糖中和一下，就成了你現在所喝的味道。」

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