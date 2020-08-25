國旅復甦、運量提升！高鐵說好的員工調薪回來了　確定8月起恢復生效

▲高鐵8月起恢復全體員工調薪作業。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

高鐵原訂今年1月1日生效員工調薪案，但受到新冠肺炎疫情影響，一度公告暫緩。不過，近來國內疫情有效控制及國內旅遊復甦狀況下，高鐵企業工會證實，高鐵董事長江耀宗已預告調薪作業自8月1日起生效。

去年高鐵旅運量突破歷年新高，宣布全體員工可調薪3.42%，但3月時受到新冠肺炎疫情影響載客量，則公告暫緩今年度調薪作業。

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高鐵企業工會表示，當時工會立刻要求高鐵提出具體說明本次暫緩調薪作業相關配套措施，並於疫情趨緩後重啓之調薪作業需回溯至今年1月1日。公司回應，將於疫情趨緩且單月營收連續2個月達去年同期營收7成時，啟動調薪評估作業。

▲高鐵董事長江耀宗。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

近來國內疫情有效控制，國內旅遊復甦，也帶動高鐵運量提升。高鐵企業工會表示，除感謝台灣各個防疫人員的努力外，也於與公司的會議上不斷爭取恢復調薪作業，高鐵董事長江耀宗於8/24晚宴預告，調薪作業8月1日生效，惟未能追溯原定實施日期。

高鐵企業工會表示，雖不滿意但仍肯定高鐵公司能察納本會意見，然呼籲高鐵公司莫忘本次全體員工體諒並理解公司因疫情所暫緩之調薪作業，且於疫情期間仍兢兢業業堅守崗位、配合防疫政策及措施，期望公司未來能更加體察員工辛勤付出，給予員工更多鼓勵。

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