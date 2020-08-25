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高鐵宣布8月重啟年度員工調薪　再加發2-7月「防疫感謝金」

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▲▼罷韓投票倒數最後一天,又適逢週末,開往左營的班次從早上開始搭乘人潮都十分踴躍,高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,連假,防疫,雙鐵。（圖／記者李毓康攝）

▲疫情趨緩、營收回穩後，高鐵宣布重啟員工調薪計畫。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

台灣高鐵受新冠肺炎疫情影響，自2月起營收持續下滑，4月更一度腰斬，故宣布暫緩「109年度調薪計畫」。在疫情趨緩、營收回穩後，高鐵也宣布自8月1日起重啟調薪計畫，另外再加發給員工2-7月「防疫感謝金」。

高鐵109年度調薪計畫因疫情一度暫緩，但當時已向員工承諾，在「疫情趨緩、營收回穩」即公司單月營收連續二個月達去年同期營收之70%以上時，即啟動調薪評估作業。

請繼續往下閱讀...

昨（24）日高鐵宣布依照前述對同仁之承諾，重啟調薪計畫，並自8月1日生效，預計8月31日所有原適用調薪計畫之同仁（包含留職停薪人員），即可領到調整後之薪水。

▲▼罷韓投票倒數最後一天,又適逢週末,開往左營的班次從早上開始搭乘人潮都十分踴躍,高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,連假,防疫,雙鐵。（圖／記者李毓康攝）

▲為感謝同仁於防疫期間共體時艱、攜手抗疫，高鐵將對2至7月曾參與防疫工作的員工發給「防疫感謝金」。（圖／記者李毓康攝）

同時，為感謝同仁於防疫期間共體時艱、攜手抗疫，在疫情最嚴峻之際，依然確保高鐵列車持續發車，提供旅客安心、安全的乘車環境，高鐵將對2至7月曾參與防疫工作的員工發給「防疫感謝金」。

高鐵表示，儘管國內疫情趨緩、運量逐步回升，然今年營收恐無法達成預期目標，高鐵公司仍本於對同仁之照顧，重啟調薪計畫，至盼同仁體察公司對員工之用心，共同珍惜、守護台灣高鐵得來不易之成果。

高鐵強調，儘管經營環境仍有諸多挑戰，然公司仍將努力透過各種面向，提升員工福祉，也呼籲同仁配合公司政策，力行開源節流措施，提供旅客更加優質安全的旅運服務。

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