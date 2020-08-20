小學老師營火旁睡覺…一陣強風吹垮椅子　她睡夢中「整臉」摔進火堆裡

記者張方瑀／編譯

澳洲一名小學老師海莉（Halie Tennant）在5月時和一群朋友去露營，當時她坐在營火旁的躺椅上打嗑睡，而她的朋友則在帳篷內，突然朋友們聽到一陣低語聲，走出帳篷竟然看到海莉「臉朝下」倒在火堆裡，他們嚇得立刻將海莉送醫，仍造成嚴重燒傷，至今還在復健當中。

現年28歲的海莉是澳洲維多利亞州的小學老師，5月30日時她和一群朋友出門露營，當天晚上她在營火旁的椅子上睡著了，而她的朋友們則在帳篷內。結果她的朋友們突然被一陣低語聲吵醒，走出帳篷外一看，居然看到海莉「臉朝下」倒在火堆裡。

海莉說，她完全不記得當晚為何會發生這件事，甚至連疼痛都不記得。朋友們急著在海莉身上澆冷水，並立刻叫來直升機將她送往墨爾本阿爾弗雷德醫院（Alfred Hospital），而海莉也在加護病房，足足昏迷8天才醒來，而後送到燒燙傷病房。

事後朋友們推測，當時應該強風將摺疊椅吹倒，海莉則是直接在睡夢中摔進火堆裡。

根據《7NEWS》報導，海莉在兩個半月內動了6次手術，才獲准出院。海莉說，她出院時遇到的第一個路人就對她說．「你好像殭屍。」幸好海莉的丈夫與家人都非常支持她，總會陪著她一起出門、玩樂，希望海莉能盡快恢復原本的生活。