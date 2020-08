我愛夏天！沙灘、浪花、湛藍海水　擁抱世界五處迷人海濱露營

夏日炎炎暑氣難消,最令人想拋下一切義無反顧出發的旅遊景點類型,莫過於清爽悠閒的熱帶海島沙灘了!若還能夠在當地住上幾宿,白天迎向熱情溫暖的陽光,黃昏踩著浪花送別夕陽與晚霞,夜裡坐在沙灘上聽海濤數星星,那更是再好不過的人生享受!在熱帶島嶼海濱露營,一直以來都是十分受大眾歡迎的選項,《瘋設計》帶來五處風格各異、分屬世界各地海濱的絕美露營地,讓我們的身心耳目都一起飛向美麗的沙灘與海洋吧!

1.印尼峇里島烏布(Ubud) 奢華的露營度假村

2018年開幕的峇里島烏布嘉佩樂酒店及度假村(Capella Hotels and Resorts)與美麗的烏布熱帶雨林和稻田比鄰,也靠近當地居民的靈感之源沃斯河(Wos),由知名的建築師Bill Bensley設計,以19世紀早期來自歐洲的第一批移民和探險家為靈感,致敬他們當初的冒險精神及懷舊異國風情,且建造期間不斲砍樹木,由峇里島的蓊鬱蔥籠帶給住客回歸原始自然的神秘體驗。

度假村內有22座豪華的帳篷式別墅,每座帳篷各自演繹不同風格,設有鹽水池以及其他便捷的客房設施。此外,度假村內尚有知名的嘉佩樂圖書館(Capella Library)、Auriga Wellness spa水療中心,亦鄰近聖猴森林公園 (Sacred Monkey Forest Sanctuary) 和烏布藝術市場(Ubud Traditional Art Market),住客可以在度假村內享受奢華舒適地露營趣味,也可以因著便利的地理位置輕鬆探索峇里島的純淨原始。





2.澳洲布里斯本摩爾頓島(Moreton Island) 原始小島的慵懶自在

澳洲摩爾頓島(Moreton Island)的Castaways豪華露營區距離布里斯本海岸約40公里,需要乘坐渡輪才能抵達,路程約90分鐘。島上沒有人工鋪設的道路,只能依靠四輪傳動車移動。雖然交通不便,但小島氛圍非常悠閒,迷人的沙灘海浪景致,總能夠瞬間療癒旅人一路上的疲憊。

Castaways露營區有11個精美的豪華帳篷,每個帳篷都設有雙人大床、獨立衛浴,以及可以俯瞰絕美花園的陽台,營地中也設有公共廚房、咖啡機等設施可供使用。在此無須自己動手與帳篷奮鬥,唯一需要做的事情就只有前往距離帳篷門口100公尺遠的海灘,盡情享受日出與日落,以及夜間滿天璀璨星斗的醉人風采。













3.美國加州聖地牙哥‧米遜灣公園(Mission Bay Park) 設備齊全,老少咸宜

美國加州聖地牙哥的米遜灣公園(Mission Bay Park)是一個人造鹹水灣,Campland on the Bay從1969年便開始在這裡提供遊客露營。此處可選擇使用自有或租賃房車露營,以及帳篷露營,除了露營必備的篝火坑、野餐桌,Camp on the Bay露營區內也有許多都市裡的便捷設施,例如免費WiFi,游泳池和水療池、洗衣間、健身設施、市場與咖啡館、冰淇淋店,甚至也有不少戶外遊樂區,例如滑板公園、籃球場、自行車道等等。當然,還有最重要的細沙淺水、平坦長直的海灘。此處包含了568個營位,歡迎寵物與團體客人,營區內也有熱心的工作人員協助,加以美麗的海濱景色,是個適合全家大小一同露營的絕佳地點。













4. 夏威夷毛伊島(Maui)‧懷納帕納帕州立公園(Wai’anapanapa State Park)寧靜神秘的黑色沙灘

懷納帕納帕州立公園(Wai’anapanapa State Park)是通往哈納(Hana)的必經之地,兩者距離僅大約16公里。此處設有12個可容納6人的小木屋,以及帳篷露營區和露營車。小木屋內包含客廳、廚房、浴室與臥室,也有微波爐和電冰箱。帳篷露營區佔有俯瞰海灘與古老熔岩拱門的良好視野,並設有通往兩處觀光景點的步道。

夏威夷語Wai’anapanapa是「閃閃發光的水」,這裡到處都是純淨的自然之美,充滿生機勃勃的綠色動植物。除了寧靜蔚藍的大海、古老的熔岩洞穴、天然石拱門、還有毛伊島上獨一無二的黑沙灘,黑色細沙閃閃發光,為湛藍深邃的海灣添上神秘的色彩。若要舒緩緊張的城市生活,造訪此地露營數日將是一個絕妙的好選擇。









5. O’GLAMPING墾丁貓鼻頭露營莊園 動靜皆備,美景與玩樂一次滿足

O’GLAMPING位在臺灣左腳最南端,是一座近海的露營莊園。距離墾丁周邊的熱門景點只要5-20分鐘車程,無論是沙灘、浮潛、潮間帶、SUP、海生館……各式各樣的親海活動應有盡有。園區保留當地的珊瑚礁岩,大量種植原生種植物,完善的汙水回收處理,兼顧原始生態及環保。

最特別的是,O’GLAMPING具備獨門、獨院、獨戶露營營位,讓露友享受露營,又能擁有不受他人打擾的私密性與安全感。每個營位都搭建在木平台上,提供休閒餐桌和專用洗手台,完全不必擔心個人清潔衛生;部分營位提供豪華外帳、休閒躺椅和冷氣;園區也供應經典古巴三明治、人氣麵食、冰品和古巴調酒,給你最奢華舒適的露營感受。

白天暢玩動態水上活動,夜晚輕啜Mojito仰躺觀星,還有大幅墾丁的熱情悠閒療癒風景,各式動靜皆宜的露營享受在此一應俱全,每到夏日就該到墾丁浪漫一次!

















