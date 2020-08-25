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習近平對「十四五」經濟提建議　強調「內外雙循環」新發展格局

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▲▼習近平對「十四五」提出建議　強調「內外雙循環」新發展格局。（圖／新華社）

▲習近平召開經濟社會領域專家座談會。（圖／新華社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共中央總書記、大陸國家主席習近平24日在中南海主持召開經濟社會領域專家座談會，對「十四五」的規劃編制發表意見，他強調，要以暢通國民經濟循環為主構建新發展格局，推動形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，「這個新發展格局是重塑中國國際合作和競爭新優勢的戰略抉擇。」

習近平表示，「十四五」時期是中國全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標之後，乘勢而上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍的第一個五年，中國將進入新發展階段。凡事預則立，不預則廢，「我們要著眼長遠、把握大勢，開門問策、集思廣益，研究新情況、作出新規劃。」

習近平指出，要以辯證思維看待新發展階段的新機遇新挑戰，新冠肺炎疫情全球大流行使這個大變局加速變化，保護主義、單邊主義上升，世界經濟低迷，全球產業鏈供應鏈因非經濟因素而面臨衝擊，國際經濟、科技、文化、安全、政治等格局都在發生深刻調整，世界進入動盪變革期，「今後一個時期，我們將面對更多逆風逆水的外部環境，必須做好應對一系列新的風險挑戰的準備。」

習近平提到，要以暢通國民經濟循環為主構建新發展格局。推動形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，「這個新發展格局是根據我國發展階段、環境、條件變化提出來的，是重塑我國國際合作和競爭新優勢的戰略抉擇。」

▲▼習近平對「十四五」提出建議　強調「內外雙循環」新發展格局。（圖／新華社）

習近平表示，要以科技創新催生新發展動能，實現高質量發展，必須實現依靠創新驅動的內涵型增長，「我們更要大力提升自主創新能力，盡快突破關鍵核心技術，這是關係我國發展全局的重大問題，也是形成以國內大循環為主體的關鍵。」

習近平指出，要以深化改革激發新發展活力，改革是解放和發展社會生產力的關鍵，是推動國家發展的根本動力，「我國改革已進行40多年，取得舉世公認的偉大成就。社會是不斷發展的，調節社會關係和社會活動的體制機制隨之不斷完善，才能不斷適應解放和發展社會生產力的要求。」

習近平提到，要以高水平對外開放打造國際合作和競爭新優勢，國際經濟聯通和交往仍是世界經濟發展的客觀要求，中國經濟持續快速發展的一個重要動力就是對外開放，「對外開放是基本國策，我們要全面提高對外開放水平，建設更高水平開放型經濟新體制，形成國際合作和競爭新優勢。」

習近平強調，要以共建共治共享拓展社會發展新局面，事實證明，發展起來以後的問題不比不發展時少，「十四五」時期如何適應社會結構、社會關係、社會行為方式、社會心理等深刻變化，實現更加充分、更高質量的就業，健全全覆蓋、可持續的社保體系，強化公共衛生和疾控體系，促進人口長期均衡發展，加強社會治理，化解社會矛盾，維護社會穩定，都需要認真研究並作出工作部署。

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