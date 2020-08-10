婦違規左轉不理會警車攔查　再加「不服指揮稽查逃逸」多罰2萬扣照6月　

▲婦人違規左轉，員警尾隨示意攔查卻沒停車直接開走。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者李忠憲／台中報導

苗栗警方凌晨發現鄧姓婦人開車違規左轉，跟上鳴笛、開警燈、按喇叭等要求停車，但她卻未配合直接開上高速公路。原本只有「未依號誌行駛」開罰600元，再加一條「不服指揮稽查而逃逸」罰2萬，還要吊扣駕照6個月。她不服上訴，但一、二審都認為事證明確，駁回上訴。

判決書指出，鄧姓婦人今年2月10日凌晨1點多，駕駛小客車經過苗栗縣後龍鎮台1線與台6線交叉路口時違規左轉。巡邏員警見狀立刻跟著左轉尾隨，亮警燈、鳴警笛示意停車外，還多次用廣播器念出違規車牌號碼，要求靠邊停車。

對方卻不配合停車，員警在車上直呼「到底要不要停啊？」對方最後仍開車離開，員警改以逕行舉發，依「未依號誌行駛」及「不服指揮稽查而逃逸」違規，共罰2萬6百元，吊扣駕照6月。

鄧女不服向苗栗地院提起行政訴訟，她辯稱，當天路上車輛較少，為了提神車上音樂開的比較大聲，未注意到燈誌，但她絕對沒有拒絕停車接受稽查而逃逸行為。她發現警車在後時，有降速並停車，但從後視鏡看過去，跟警車有間隔1 至2 台車距，加上剛好路口綠燈，誤會只是一般跟車才離開，直接上交流道，聲明原處分撤銷。

法官勘驗警方提供影片，發現員警發現鄧女違規後，亮警燈、鳴警笛，先後按8次喇叭，還用廣播呼叫「A○P-5○○9路邊停車」。鄧女不否認知到後方有警車，卻沒停路邊接受稽查，反而逕行往前駛離，已構成「拒絕停車接受稽查而逃逸」規定。鄧女雖主張音樂開較大聲沒聽到聲音等，但畫面會說話，所辯難以採信，判她敗訴。

鄧女不服再上訴台中高分院，高分院認為原審判決沒有違誤，鄧女上訴理由仍與之前相同，上訴不合法駁回。

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