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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

26秒直擊！短褲女衝回影廳脫褲解放　黑衣少年目睹跟著留一泡

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

大陸自2015年起推動「廁所革命」，希望能改善公共衛生水準，但近日網路上瘋傳一段隨地小便的影片，一名穿著短褲的女子在電影散場之後，重返影廳就地蹲著「解放」，跟著折返回來的黑衣少年看了6秒鐘，也脫下褲子來一泡。誇張的過程全被影廳內的監視器拍下，也讓看完影片的網友噁心到忍不住直呼，「天啊！」

影片中可以看到，事發時間是8月21日晚間10時49分左右，短褲女趁著電影散場之後，急忙跑回已經沒有人的4號影廳，褲子一脫就蹲在入口轉角處小便；隨後跟著走進來的黑衣少年見狀，不僅沒有阻止，反而在看了6秒鐘之後，也拉下褲子一起尿。

大陸一男一女在電影院影廳隨地小便，受到微博網友抨擊。（圖／翻攝自微博／鳳凰網財經）

▲隨地小便的影片在微博上瘋傳。（圖／翻攝自微博／鳳凰網財經）

短褲女「解放」完生理需求後，似乎害怕被人發現，迅速站起來穿好褲子，隨即飛奔出影廳。這段26秒的監視器畫面被流傳到網路上，掀起微博網友一面倒抨擊，雖然事發地點、人物都不明，但大部分的人都無法接受這樣的行為，紛紛留言酸諷，「以為影廳黑沒人看見是吧」、「廁所一般就在影廳外面，至於嗎？」、「怎麼會這樣？是大小便失禁嗎？」、「隨地大小便我還以為是30年前的人會做的事」。

也有一小部分網友認為，可能是因為散場後排隊等廁所的人太多，短褲女憋不住才會這樣做，否則正常人應該都不會冒這個險，畢竟確實很丟臉，「可是如果周圍不提供廁所，被三急憋得夠嗆，換我也會就地解決」。但很快就有其他人跳出來反駁，「排隊的人多，在廁所裡找個地方尿都比在影廳裡好吧」。

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