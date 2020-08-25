影片曝！女嬰困車內…高溫飆30度↑全身嘔吐爆哭　警揮棍「破窗」急救

▲1歲女嬰受困高溫車。（圖／翻攝自YouTube／City of Duncanville）



記者張方瑀／編譯

美國德州警方日前獲報，有一名女嬰被關在一輛休旅車中，父母卻不見蹤影。警察抵達現場後發現，當天氣溫超過攝氏32度，這輛休旅車就停在毫無遮蔽的空地上，女嬰被困在安全座椅上，哭個不停且全身都是嘔吐物。警察立刻用警棍將車窗敲破，一邊安撫一邊將女嬰救出，而這段救援影片也在網路上曝光。

德州南部鄧肯維爾市（Duncanville）警方在24日下午5時左右接獲報案，民眾表示有一輛休旅車停在路邊，但車上留有一名女嬰，其他家人則不見蹤影，當時外面氣溫達華氏90多度（約攝氏30多度）。員警趕抵現場後發現，這輛休旅車就停在毫無遮蔽的空地上，女嬰被困在安全座椅上，哭個不停且全身都是嘔吐物。

▲員警用警棍打碎車窗救人。（圖／翻攝自YouTube／City of Duncanville）



警方身上的攝影機畫面顯示，警察先是呼叫了救護人員，接著確認女嬰父母不在現場後，就用警棍用力將前座車窗敲碎，打開門鎖將女嬰抱出來。女嬰似乎是被聲音嚇到，過程中不斷大哭，而員警也一邊說著「我知道、我知道、我真的很抱歉、沒事的」安撫女嬰，一邊解開安全帶將女嬰抱出。

據了解，女嬰是跟著媽媽、哥哥、姐姐和奶奶一起出門，目前也已連絡上家屬，這起案件也被移交到兒童保護機構，以進行後續的民事與刑事訴訟。警方提醒，在攝氏20度左右的氣度下，封閉車輛內的溫度可在半小時達到40度以上，這名女嬰真的很幸運能夠獲救。