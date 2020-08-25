徐乃麟反擊「賣屋詐財」挨告洩漏個資　維護演藝聲譽不起訴

▲徐乃麟去年公開說明房屋買賣糾紛，結果建商蔡志龍闖入記者會指控遭徐詐騙。（資料照／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人徐乃麟去年遭爆料「假賣屋真詐財」，產品代言遭取消，接連舉行記者會反擊指控，並秀出內湖豪宅買賣文件自清，卻又被豪宅買家蔡志龍提告，身分證字號等個人資料被公布，涉嫌違反《個資法》，但台北地檢署調查，徐過去被控詐欺，都已獲得不起訴，為演藝事業和名譽而公布文件釐清事實，符合特定利用目的範圍，並非意圖侵害他人利益，處分不起訴。

2019年間，平面媒體接連刊出徐乃麟內湖豪宅爭議，包括蔡姓建商指控，他原本和曹姓女子等合夥人，要購買徐乃麟名下豪宅當資產，到大陸申請開公司，但房子未點交，還被拿去設定抵押，指控徐乃麟詐欺。

▲徐乃麟為了證明清白，曾到北檢出庭表示所有爆料「都是子虛烏有，每一個都會告」。（資料照／記者劉昌松攝）

徐乃麟表示，相關報導刊出後，他被取消產品代言，為免聲譽被毀，所以在媒體要求下，在5月22日國聯飯店記者會後，6月16日又在電視台拿出房屋買賣契約等文件，證明自己說的都是實話，他當初低價賣房，催促對方處理房款問題不成，所以將房子登記回自己名下，包括相關抵押設定都經對方同意。

檢察官調查，蔡姓建商等人指控徐乃麟詐欺等案，早在2017年間，就已經由士林地檢署調查後，處分不起訴徐乃麟，徐乃麟身為知名藝人，面對持續的爆料，選擇公布相關文件來捍衛清譽，且不遮掩蔡姓建商的個資，才能用來反擊蔡等人的指控，不是出於損害他人利益的意圖，也未逾越釐清爭議的特定目的，因此處分不起訴。

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