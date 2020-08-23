鐵馬男「裝熟」揩油檳榔攤　店家怒PO網！屏警調監視器追查

▲屏東警分局全力查緝揩油檳榔攤檳榔、香菸男子到案 。（圖／翻攝屏東人屏東事臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市和平路一家檳榔攤遇到一名騎腳踏車男子，佯稱與早班小姐寄放東西在他那邊為由，買了檳榔、菸後掉頭騎走就走，由於店家已被騙3次，將被騙過程po上網，呼籲同業注意，不要再有下一個受害人，引來網友一片撻伐，指該男子「騙女人薪水錢，應該見一次打一次！」，不少網友回應看過該名男子。屏東警分局獲報已成立專案小組，調閱監視系統全力偵辦。

▲大同派出所副所長蔡建偉說明偵辦進度。

呂姓被害人將店內監視系統po社群媒體，可看到一名騎腳踏車的男子到檳榔攤前，拿了店家用塑膠袋裝的檳榔後就離開；被害人並發文指「此人專挑檳榔攤小姐生面孔下手，本店已被行騙3～4次，雖然金額不多但就是個感覺問題」。

「今天此人跟我買了170元的檳榔和菸，謊稱跟我們早班小姐熟，說早班小姐有零食寄放他那邊說等等要拿過來，等到我東西拿給他要收錢手機也拿起準備確認時，他就準備騎走！我也跟他說，不然東西先放著等你把零食拿來在來拿東西沒關係」、「人卻頭也不回直接騎走」？希望不要再有下一個店家、小姐受害。

屏東警分局獲報展開調查，發現該名男子得手多次後，食髓知味並以此手法騙取多家檳榔攤，惟因損失金額不大，故遭騙店家多未報警。警方重視該案，已成立專案調監小組並與被害人聯繫完成報案程序，積極調閱案發地周遭監視器、訪查過濾可疑人、車，釐清可疑對象，全力查緝。

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