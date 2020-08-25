重慶熊本熊的奇幻漂流！暴雨洪水成災「四處流浪」　前世今生被起底

▲中國重慶遭遇洪水，被冲走的熊本熊雕塑因此在網路上爆紅。（圖／翻攝自微博）

圖、文／CTWANT

日本九州熊本縣的吉祥物「熊本熊」廣受許多人喜愛，中國重慶更有商人以它作為活招牌，然而近日暴雨氾濫成災，一隻熊本熊雕塑跟隨洪水漂流至南濱路慈雲寺附近，在網路上掀起一陣熱烈討論，網友們都戲稱這是「重慶熊本熊的奇幻漂流」。

根據《星島日報》報導，工作人員在洪水漸退後，進行道路清淤作業，在慈雲寺門前的南濱路上發現這隻熊本熊雕塑。有網友拍下它的照片，放上網路配上搞笑標語「我是誰？我在哪？」迅速地在網路上傳開來，它的「前世今生」更被網友起底，許多人熱心地給它製作表情包，就這樣，「重慶熊本熊的奇幻漂流」在網路上一夕爆紅，更被網友封為「抗洪英熊」，成為打卡熱點。

▲這隻熊本熊雕塑原本放置在龍門浩老街里外巷子口。（圖／翻攝自微博）

網友後續追蹤熊本熊雕塑的位置，才在重慶南濱路上發現它的蹤影，南濱路管委會的工作人員知情後，立即派人員到現場，集合數人的力量才將「熊本熊」接回家。

原來這座雕塑是龍門浩老街愛物管物業的招牌，一名李姓女經理稱，這隻熊本熊雕塑原本放置在龍門浩老街里外巷子口，有1個多的人的高度，重達300多斤，底部其實有用螺絲焊接在地上，且因為熊本熊固定得十分堅固，洪水來臨前他們還將阻擋行人的警戒線綁到熊本熊雕塑的肚子上，沒想到最後卻「連熊帶繩」被水沖走，直到看到網路上的照片，才得知它漂流到慈雲寺前的路上。



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