長白山傳奇/直擊「天池水怪」！ 當地人：千年精怪沒人看過真面目

記者任以芳／吉林報導

大陸吉林省長白山脈千年以來傳流不少神秘傳說，清朝時期為了保護山中資源，大舉封山百年，更增添傳奇色彩。近年「天池水怪」出沒傳言不斷，讓長白山觀光聲名大噪。《ETtoday新聞雲》記者前往吉林採訪攻頂長白山天池，當天突然颳風下雨，難得出現神秘天霧，帶您直擊。

▲長白山天池。（資料圖／記者蔡紹堅攝）

神秘天霧「保護」天池

長白山天池是一座休眠火山，火山口積水成湖，是松花江、圖們江和鴨綠江三江發源地。天池水溫為0.7℃-11℃，年平均氣溫7.3℃，是大陸最大的火山湖，也是世界上最深的高山湖泊。目前為大陸和北韓的界湖，於1962年10月12日雙方簽定邊界條約，天池把劃定為中朝國界。

▼長白山天池屬於中朝國界。（圖／記者任以芳攝）

▲長白山氣候多變，當地人稱聖山天霧的出現是保護天池 。（圖／記者任以芳攝）

遊客必須走完1442階梯，才能到達2470公尺山頂。《ETtoday新聞雲》記者直擊長白山天池吃盡苦頭，八月夏季天氣多變，出發前管理員發放超厚棉風衣給遊客。上山途中突然刮大風下雨，當地人說，「長白山有氣象觀測站，只要監測變天，提前停止售票禁止遊客攻頂，因此很少人能看到『聖山天霧』出現。」不過，沿路雲霧繚繞十分寒冷，還沒攻頂全身已濕透。

扣掉漫長冬季，長白山天池開放時間夏、秋兩季，除了九月秋天氣候稍穩，其餘時間想攻頂看天池，當地人給的忠告是「十次有九次都看不到。」一年裡能看見能長白山天池真面目，加起來不到一個月。終年霧氣圍繞，因此有聖山天霧說法，當地百姓相信，白茫茫的世界自然藏有神祕生物，天池水怪傳說開始興起。

▲天池水怪。（圖／翻攝微博 尋蹤壯遊）

長白山「天池黑色水怪」

長白山真的有水怪嗎？最早起源1980年大陸《光明日報》刊登一篇文章，形容怪獸「體大如牛、頭大如盆，游動極快。」當時造成轟動。2013年，天池出現兩個黑色大型物體在水面快速游動，當時超過百名遊客集體目睹，長白山天池監測站工作人員也記錄詭異一刻。

還原當時照片影像，天池裡的黑色神秘生物，頭部巨大還有長長的尾巴，身形比例不是一般水中生物，飛馳的「天池水怪」開始流傳。劉姓導遊接受《ETtoday新聞雲》記者訪問表示，「長白山是古老聖山，天池有千年以上歷史，老祖宗都相信有精怪存在，多年來沒人看過牠的真面目。」

不過，水怪真的存在嗎? 有專家推測，可能是附近的大型魚類、鳥類出現在湖面引起的水紋波動。儘管「天池水怪」之謎至今未解，反倒是刺激長白山觀光旅遊，也讓當地百姓增加水怪觀光財。

▲長白山水源、礦產、人蔘豐富曾被清朝是為龍脈 。（圖／記者任以芳攝）

清朝神秘封山原因？

《鹿鼎記》曾描述長白山有驚天大寶藏，清朝封山好幾百年。究竟真相如何？長白山居民接受《ETtoday新聞雲》記者訪問介紹，「從小聽老人說，當年清朝封禁是因為愛新覺羅氏相信這是大清的『龍脈所在』，長白山風水攸關清廷的國本，才會派人封閉長白山。」

另外，東北礦產、稀有珍寶資源非常豐富，當年長白山人參是清朝皇家御用補品。當年，一斤人參換算價要20多兩銀子，老百姓根本吃不起。清朝把長白山以及大半個東北都封禁，就是要保護深山資源。隨時代演變，一般民眾都能大方享用長白山人蔘，過去封山傳說也成為當地人茶餘飯後話題。