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大陸東北爆蝗災！　席捲13公頃農地「每平方公尺有50隻蝗蟲」

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▲▼ 吉林蝗災。（圖／翻攝自微博）

▲現場考察。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸東北近日出現蝗蟲災害！吉林市農業農村局發布緊急通知，蛟河市、樺甸市、永吉縣等地的部分荒地、林地等處已發生蝗蟲為害，截至4日，全市蝗蟲發生面積約13.4公頃，密度最高可在每平方公尺發現50隻蝗蟲。

據蟲情調查，蛟河市、樺甸市、永吉縣、等地的部分荒地、林地、崗地等處已發生蝗蟲危害，呈「點片發生」。截至6月4日，全市蝗蟲發生面積約13.4公頃，平均發生密度10-20隻／平方公尺，密度高的可達50隻／平方公尺，危害部位大都為闊葉草本植物的嫩葉，個別導致整片葉子被吃光，目前蝗蟲處於蝗蝻階段，全市農田尚未發生蝗蟲為害。

▼ 密密麻麻的蝗蟲。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 吉林蝗災。（圖／翻攝自微博）

市農業農村局植保專家提出防控措施建議，高度重視蝗蟲防控工作。各縣（市）區部門要組織植保技術人員加強對所轄區域的林地、荒地和周邊農田的調查監測，組織農戶及時防治，控制擴散為害，如果出現大面積、高密度發生情況，要及時上報，組織開展統防統治、聯防聯治，確保農田免受蝗蟲為害。

大陸國家發改委等11部門單位4月26日曾聯合印發通知，要求各地科學防災減災，加強對草地貪夜蛾、沙漠蝗及國內蝗蟲的監測，堅決遏制爆發成災，實現「蟲口奪糧保豐收」。

另外，巴基斯坦近日也出現蝗災。國家蝗蟲控制中心表示，目前該國已有23.5萬平方公里的土地遭受蝗災，全國154個區中，已有60區受災。該國農業部、食品安全部門和軍隊組成聯合小組進行滅煌行動。另據當地媒體報道，中國日前已向巴國援助37.5萬升殺蟲劑。

▼ 吉林截至6月4日，全市蝗蟲發生面積約13.4公頃。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 吉林蝗災。（圖／翻攝自微博）

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