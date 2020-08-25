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長白山傳奇/百年靈蔘搞消失？ 流傳古老妙方..綁紅線捆住「落跑蔘」

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記者任以芳／吉林報導 

過去歷史記載，東北傳統有三寶，人參、貂皮、靰鞡草。其中，人蔘的摘採也特別傳奇。《ETtoday新聞雲》記者前往吉林省萬良長白山野山蔘博物館，收藏許多100多歲人蔘王，每株價值3百萬人民幣，換算1200多萬台幣。根據當地人介紹，長白山有太多挖人蔘的傳奇故事，像是必須要採人蔘必須綁紅線、女性不能上山等禁忌，《ETtoday新聞雲》帶您解密。

▼ 長白山100多年野生人蔘，身價破1200多萬台幣。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 長白山百年野山蔘 。（圖／記者任以芳攝）

百年野生人蔘「稀世珍寶」

位於萬良「人蔘小鎮」長白山野山蔘博物館，收藏非常多百年老蔘。其中，百年雙頭野山蔘非常罕見，價值超過三百多萬元（人民幣，同下），換算1200多萬台幣。長白山裡的野生人蔘歷史悠久，隨著現在人們需求大量挖掘，野生老蔘越來越少見。

萬良長白山野山蔘博物館負責人徐桂麗接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，要怎分辨野生人蔘歲數，「首先要看它的蘆頭起始點，人蔘如同人的身體，有頭有尾有血管，10到15年長一釐米，超過12釐米左右都是百年以上的野山參，全是長白山當地原始森林裡的珍寶。」

▼萬良長白山野山蔘博物館負責人徐桂麗。（圖／記者任以芳攝）

▲▼長白山人蔘小鎮。（圖／記者任以芳攝）

▲▼長白山人蔘小鎮。（圖／記者任以芳攝）

▲人蔘生長慢，吸收土壤大量精華，土地要休耕30年才能種其他農作物。（圖／記者任以芳攝）

霸道人蔘「吸收土壤精華」

70多歲的養蔘人劉明安接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，人工養蔘非常耗時間，至少需要三至五年生長週期。霸道的人蔘會吸收土地所有精華，通常種過人蔘的土壤必須休耕三十年才能種其他農作物，因此，種植人蔘的成本時間變得非常昂貴。

除了人工養蔘，天然生成的野山蔘價格最高貴，超過百年以上野蔘都是百萬級身價。挖掘野山蔘比竟得靠運氣，數量也不多。長白山腳下的養蔘人開始發展林下蔘產業，模擬野生人參的生長環境，把紅色人蔘果子灑到樹林裡自然生長，歷經15年以上的生長週期，一樣富含野生人參的珍貴營養成分。

▲▼長白山人蔘小鎮。（圖／記者任以芳攝）

▲長白山相傳百老蔘會逃跑，綁紅線可以捆著靈蔘。（圖／記者任以芳攝）

不管是野山蔘、林下蔘挖掘過程充滿傳奇，介紹「採蔘人有個不成文規定，女性超過16歲就不允許進山，否則找不到到靈蔘。」隨著時代進步，現在男女都能去挖蔘，還是以男性資深老採蔘人為主，他們能找到人蔘王神秘位置。

野生人參生長在人跡罕至、雜草叢生的深山老林中，還有各種樹木和雜草植物包圍之下，通常挖蔘如同挖寶一樣困難。老採蔘人接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，「採蔘如同走在危險邊緣，因為老人蔘有靈氣，通常會有老虎、狼等猛獸保護。」生長在山谷樹林夾縫中的野山蔘，只能靠鮮紅色蔘果子來分辨。

▲▼長白山人蔘小鎮。（圖／記者任以芳攝）

▲發現野山蔘蹤跡，必須先拜山神禱告才能開挖。（圖／記者任以芳攝）

「發現野山蔘不能直接開挖，得先拜山神感恩。」老採蔘人說，先從人蔘周圍慢慢挖掘，以免傷到人蔘鬚子，老祖宗也特別交代，找到人參後先繫一根紅線，否則會像人一樣落跑。過去祖輩流傳的故事，經常發生人蔘突然消失離奇事件，長白山的採蔘人特別深信老蔘有頑童靈性。

實際上，人蔘長在荒山野嶺，如果不繫上紅線等特殊標記，想在一片雜草山林再次尋覓人蔘就十分困難，流傳千年後，演變成「人蔘成精會落跑」的長白山傳奇。

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